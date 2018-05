Profondo rosso per Ratti

Spread oltre 320 - al top dal 2013 Profondo rosso a Piazza Affari Moody's minaccia il taglio del rating : Non rallenta la corsa dello Spread che ha ora raggiunto quota 320 punti base, con un tasso di rendimento al 3,4%, per poi riassestarsi sui 310 punti. Il differenziale sui titoli biennali sfiora invece 300 punti con un rendimento superiore al 2%. Segui su Affaritaliani.it

Spread oltre 320 - al top dal 2013 Profondo rosso a Piazza Affari Il decennale rende oltre il 3% : Non rallenta la corsa dello Spread che ha ora raggiunto quota 320 punti base, con un tasso di rendimento al 3,4%, per poi riassestarsi sui 310 punti. Il differenziale sui titoli biennali sfiora invece 300 punti con un rendimento superiore al 2%. Segui su Affaritaliani.it

Profondo rosso per Bayer : In forte ribasso la compagnia chimico-farmaceutica , che mostra un disastroso -2,1%. Lo scenario su base settimanale di Bayer rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX30 .

Spread sopra 230 su livelli 2013. Piazza Affari in Profondo rosso : Dura poco il rimbalzo di Piazza Affari dop0 la rinuncia di Conte a formare un Governo sostenuto da Lega-M5S. Il Ftse Mib è arriva a guadagnare il 2% e poi è tornato a scendere di pari passo con un rialzo della Spread. L'euro, dopo un ritorno sopra 1,17 dollari, scivola. Continuano le vendite sul petrolio. Chiuse Londra e Wall Street per festività...

Profondo rosso per Credito Valtellinese : Aggressivo ribasso per Credito Valtellinese , che passa di mano in perdita del 3,45%. L'andamento di Credito Valtellinese nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del ...

Banca Carige : dopo 4 anni di 'Profondo rosso' - si rivedono i conti in nero : Genova - I conti di Carige si tingono di nero . dopo quattro anni di 'profondo rosso' e nonostante i report di MedioBanca Securities prevedano una perdita di 2 milioni, a quanto risulta al Secolo XIX ...

Tesla - Ancora un trimestre in Profondo rosso : La Tesla continua a chiudere i bilanci trimestrali in profondo rosso e a bruciare cassa, ma esprime comunque ottimismo sull'andamento dei prossimi mesi grazie al miglioramento delle attività di produzione della Model 3. Per la Casa californiana, incapace finora di mantenere le promesse e gli obiettivi sul fronte della redditività, si tratta dell'ennesima trimestrale in perdita. Da quando si è quotata a Wall Street, nel 2010, ha registrato solo ...

Profondo rosso per Rockwell Automation : Retrocede molto Rockwell Automation , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,19%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in ...

Profondo rosso per Deutsche Post : In forte ribasso l'operatore Postale tedesco , che mostra un disastroso -3,91%. L'andamento di Deutsche Post nella settimana, rispetto al DAX30 , rileva una minore forza relativa del titolo, che ...

Profondo rosso per Suedzucker : In forte ribasso Suedzucker , che mostra un disastroso -3,07%. La tendenza ad una settimana di Suedzucker è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità ...

Profondo rosso per Centrica : Si muove in Profondo rosso Centrica , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,42% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE ...

Incyte in Profondo rosso su risultati deludenti trial Epacadostat : In picchiata al Nasdaq il titolo Incyte , che esibisce una variazione percentuale negativa del 18,07%. A scatenare le vendite i risultati deludenti del trial clinico di Phase-III ECHO-301/KEYNOTE-252 ...

Boeing : Profondo rosso per il titolo nel pre-mercato - pesano tariffe annunciate da Pechino : Le misure annunciate da Pechino riguarderanno diversi beni prodotti nella prima economia, compresi gli aerei realizzati dalla società di Chicago, in Illinois , l'ex Regno di Mezzo rappresenta uno dei ...

Borse europee in Profondo rosso. A Milano giù gli automotive : Un dato, questo, che potrebbe contribuire ad un eventuale inasprimento della politica monetaria da parte della Banca Centrale Europea . L'attenzione si sposta ora oltreoceano, dove sono in arrivo i ...