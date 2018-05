Pro e contro Mattarella | il 2 giugno la sfida delle piazze

Il Prontuario per combattere l'aggressività dei genitori contro i docenti : Diversi dirigenti scolastici, in collaborazione con un gruppo di pediatri, hanno deciso di redigere un documento che ha lo scopo di porre un freno alla crescente aggressività dei genitori verso alcuni docenti. Il documento prevedere la realizzazione di una piattaforma online ad hoc. Alcune testate giornalistiche riportano che il nome di tale portale web sarebbe: eTutorWeb. In tanto, in collaborazione con il policlinio Gemelli e della polizia ...

Incarico a Cottarelli - l’Italia si divide in Pro e contro : Mattarella minacciato di morte : Il Paese si divide, sui social network e nelle piazze, sull'appoggio o la condanna a presidente Mattarella. Toni duri e minacce su cui la Polizia postale ha avviato un monitoraggio, con l'obiettivo di segnalare all'autorità giudiziaria i commenti che contengano reati perseguibili d'ufficio.Continua a leggere

Da Enel X e smart un'app 'contro' i Problemi di parcheggio e ricarica : Per entrare nel mondo dei servizi 'ready to' dedicati ai clienti smart è sufficiente scaricare l'App sullo smartphone, inserire la targa della propria smart ed indicare gli estremi della carta ...

Governo - Travaglio : “Prossime elezioni trasformate in un referendum sull’euro e in uno Pro o contro Mattarella” : “La mossa di bocciare un Governo che ha la maggioranza in Parlamento per sostituirlo con un Governo che non ce l’ha, significa prima cospargere i palazzi del potere di benzina e poi, chiamando Cottarelli, buttare anche il cerino acceso”. A dirlo, durante lo speciale di Loft intitolato #CaosGoverno, è il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio. “Si è creata una situazione per cui le prossime elezioni politiche ...

MATTARELLA CONTRO SAVONA : PERCHÈ LO HA BOCCIATO/ Rinaldi : “A Borse chiuse pubblicherò lettera del Prof” : Sergio MATTARELLA, Paolo SAVONA e il ministero dell'Economia: ecco perché lo ha silurato. “No a un sostenitore dell'uscita dell’Italia dall'euro”, ha dichiarato il capo dello Stato.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 16:51:00 GMT)

Nessuno sconto al Chelsea : Napoli e Sarri Pronti allo scontro legale : L'ultima puntata della telenovela Sarri-De Laurentiis andrà in onda il 31 maggio. La clausola rescissoria è l'ostacolo principale per il passaggio del tecnico toscano al Chelsea. La situazione non è ...

Sicurezza nel territorio brindisino. Dopo i recenti fatti di cronaca e gli arresti da parte dei Carabinieri - incontro fra Confesercenti ed il Comandante Prov.le dell'Arma. Nei Prossimi giorni incontro ... : ... tra i quali le vittime degli atti criminosi che si sono consumati, episodi di cronaca che, Dopo gli arresti effettuati proprio dai Carabinieri nei giorni scorsi, si spera possano essere in qualche ...

George Clooney contro i Pro-Life?/ “Perché finanzi chi sostiene che siano haters?” : Una fondazione per la difesa degli afro americani, sostenuta economicamente da George Clooney, si sta scatenando ad attaccare i gruppi cristiani pro life(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 12:36:00 GMT)

Il Pd Proponga un Cln contro l’avventurismo di M5S e Lega : Quello visto in ottanta giorni è il trailer delle elezioni anticipate. Con la vittoria schiacciante del centrodestra. Tendenza euroscettica trionfante. Del moderato e candidabile Berlusconi e sulla riva opposta del tronfio squalo Salvini, pronto, quest'ultimo, a staccarsi e riallearsi con i 5 Stelle. Tendenza Di Battista-Grillo. E si ritornerà daccapo. Al film di oggi. Con i problemi irrisolti. Senza reddito di cittadinanza, la ...

Calciomercato Juventus - la richiesta di Allegri per il centrocampo : Problema contropartita per Perin : Calciomercato Juventus – La Juventus dopo la doppietta campionato-Coppa Italia lavora per preparare la prossima stagione, bianconeri protagonisti sul mercato. Non solo Emre Can e Pellegrini, i bianconeri cercano un altro centrocampista, richiesta importante da parte di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ i bianconeri avrebbero avviati contatti con l’entourage di Kovacic, calciatore del ...

Scontro istituzionale mai visto : Conte rinuncia - Pronto Cottarelli. Di Maio chiede l’impeachment : Tramonta l’ipotesi di un governo giallo-verde guidato dal professor Conte e porta con sé uno Scontro istituzionale durissimo, coronato dalla minaccia prima di Giorgia Meloni e poi di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista di ricorrere all’impeachment per il presidente della Repubblica Mattarella. Una giornata sull’altalena, segnata da infruttuosi t...

Flash mob contro la violenza sulle donne a Sorrento dopo lo stuPro della turista : Tengo, però, a sottolineare che la manifestazione prende spunto dal fatto di cronaca, ma, nel rispetto delle indagini ancora in corso e delle famiglie indirettamente coinvolte nella vicenda, non ha ...

Incidente Leclerc Hartley/ Video Formula 1 - Problemi ai freni per il monegasco : scontro fatale con Toro Rosso : Incidente Leclerc Hartley, Video Formula 1: il momegasco della Sauber tampona la Toro Rosso del Neozelandese per un guasto ai freni. Gp di Monaco 2018.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 17:22:00 GMT)

"Meno chat scolastiche per frenare la violenza contro i Prof" : Le regole dei presidi per i genitori : Sono in aumento i casi di violenza sui docenti. Secondo quanto riportato recentemente da Repubblica.it, 24 sono state le aggressioni (contando solo quelle emerse pubblicamente o denunciate) ai danni dei professori nei primi quattro mesi del 2018. I dirigenti scolastici affermano che la violenza sia esacerbata dalle chat tra genitori, che diventano veicoli di rabbia e accuse nei confronti degli insegnanti. Le aggressioni fisiche fanno notizia, ma ...