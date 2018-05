Prezzi dei biglietti in prevendita per il concerto di Annalisa al Teatro Romano di Verona

Petrolio - 'Opec non interessata a nuovo picco dei Prezzi' : ... magari verso quota 100 dollari, perché sono molto sensibili al fatto che tale picco porterebbe a un rallentamento generalizzato dell'economia': lo ha dichiarato Cnbc il membro del comitato d'...

Champions - Kiev e il rincaro dei Prezzi : i cittadini ospiteranno a casa propria i tifosi di Real e Liverpool : Non è stato facile arrivare a Kiev: Real Madrid e Liverpool hanno dovuto affrontare le migliori squadre d'Europa prima di contendersi il titolo di Campione d'Europa. Neanche per i tifosi delle due ...

I Good Charlotte a Milano nel 2019 - unica data italiana per il nuovo album Generation RX : Prezzi dei biglietti in prevendita : Annunciata l'unica data italiana dei Good Charlotte a Milano nel 2019: la band è pronta a ritornare nel nostro Paese per un concerto evento domenica 3 febbraio 2019 all'Alcatraz. Il gruppo dei fratelli Madden sarà nel nostro Paese per presentare il nuovo album di inediti dal titolo Generation RX, la cui uscita è prevista per il 14 settembre. Da metà anni '90, i Good Charlotte si sono affermati come una delle realtà più originali del pop ...

Xiaomi Arriva In Italia : Ecco I Prezzi dei Dispositivi In Vendita : Xiaomi è Arrivata in Italia! Ecco il listino degli smartphone e c’è anche lo scooter / monopattino elettrico! Xiaomi Arriva in Italia: Ecco gli smartphone Mi Mix 2S e Redmi Note 5 in offerta. Qualità, Prezzi aggressivi e un negozio a Milano Prezzi ufficiali Italiani dei prodotti Xiaomi Ci siamo: come anticipato, a partire da ieri Xiaomi è […]

Benzina e diesel - la corsa dei Prezzi : Roma, 25 mag. – (AdnKronos) – Non si ferma la corsa dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Dopo il giro di rialzi delle ultime 24 ore, che ha riguardato tutti i maggiori marchi, anche questa mattina – secondo la rilevazione di ‘Staffetta Quotidiana’ – Eni e IP mettono di nuovo mano ai listini aumentando di un centesimo al litro i prezzi consigliati di Benzina e gasolio. Dal 21 marzo scorso, quando i ...

Ultimi aggiornamenti sui Wind Music Awards 2018 : ospiti e Prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne : I Wind Music Awards 2018 si terranno il 4 e il 5 giugno all'Arena di Verona, a seguire verranno trasmessi in TV. A pochi giorni dalla doppia serata-evento della manifestazione Musicale che premia gli artisti, i singoli, gli album e i tour che hanno riscosso maggior successo nell'ultimo anno, un nuovo ospite internazionale si aggiunge all'elenco degli artisti attesi ai Wind Music Awards 2018. Dopo la conferma della popstar Rita Ora, attesa ...

Due concerti di Zucchero a Venezia in Piazza San Marco - date del tour e Prezzi dei biglietti in prevendita : La prestigiosa cornice di Piazza San Marco ospiterà i due grandi concerti di Zucchero a Venezia nell'ambito del suo nuovo tour estivo, il The Best Live. Alla lunga serie di concerti che il bluesman terrà nelle principali città europee tra teatri, piazze, castelli ed altre venue di pregio, si aggiungono due appuntamenti italiani nella romantica Venezia, che l'artista ha definito "città fatta apposta per l’armonia, per la grazia e per ...

BENZINA/ Nuovo aumento dei Prezzi - il pieno supera i 100 euro : BENZINA, Nuovo aumento dei prezzi che salgono ai massimi da tre anni. Il pieno può anche superare i 100 euro e le prospettive non sembrano buone visto il costo del petrolio(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 12:46:00 GMT)

Questo weekend è la Festa dei Musei : Prezzi e aperture straordinarie (anche di notte) : Sarà un weekend da dedicare all’arte: il 19 e il 20 maggio si festeggiano le Giornate Internazionali dei Musei e per l’occasione, oltre a vedere le normali esposizioni, sarà possibile partecipare a incontri, proiezioni, speciali visite guidate. Nuove occasioni di incontro e condivisione, che potremo provare anche facendo le ore piccole, perché sabato 19 maggio torna anche la Notte Europea dei Musei: migliaia di strutture museali in ...

Benzina - perché la corsa dei Prezzi è ricominciata : A spingere i listini c'è il caro petrolio, ma nel nostro Paese non bisogna dimenticare il peso delle accise e di una rete distributiva inefficiente

Prezzi dei carburanti alle stelle - allarme della Coldiretti : 'Effetto valanga sulla spesa' : L'aumento dei Prezzi dei carburanti, spiega la Coldiretti, "è destinato a contagiare l'intera economia perché se salgono i Prezzi del carburante si riduce il potere di acquisto degli italiani che ...

Nuove date di Fabrizio Moro in Sicilia - Prezzi dei biglietti in prevendita per Palermo e Taormina : A un mese dal concerto che segnerà il suo debutto in carriera allo Stadio Olimpico il 16 giugno, si aggiungono due Nuove date di Fabrizio Moro al calendario del tour estivo del cantautore romano. Dopo l'ottimo e per molti versi insperato risultato ottenuto all'Eurovision Song Contest di Lisbona, Moro si prepara a partire in tour attraversando l'Italia a partire dal grande evento del 16 giugno all'Olimpico, proseguendo per palasport, piazze e ...

Circumvesuviana Napoli Sorrento : orari treni - fermate e Prezzi dei biglietti : La Circumvesuviana che porta da Napoli a Sorrento e viceversa, sta a rappresentare un punto di riferimento per i pendolari, gli scolari, ma anche i turisti che quotidianamente attraversano le strade delle più importanti e trafficate città della Campania. A seguire troverete per questa ragione, una panoramica dettagliata di quelli che sono gli orari dei vari treni che fanno parte della Circumvesuviana, con le relative fermati, numeri ed orari che ...

The Streets a Milano nel 2019 - Prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne per l’unica data in Italia : The Streets a Milano nel 2019, per un unico concerto in Italia in programma il prossimo febbraio. La data è quella del prossimo 24 febbraio, la location il Fabrique di Milano. I biglietti per assistere all'evento saranno a breve disponibili in prevendita. A più di 6 mesi dal concerto di The Streets a Milano, viene reso noto oggi che i biglietti per assistere all'evento saranno in vendita su TicketOne.it da venerdì 18 maggio alle ore 10.0. I ...