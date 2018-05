Prandelli | “Balotelli può ancora tramutarsi in campione”

calcioweb.eu

(Di martedì 29 maggio 2018) “Balotelli? Il talento c’è sempre stato, si deve tramutare in campione. Mario hai tempi, i margini e la possibilità: dipenderà soprattutto e sempre da lui”. Lo dice l’ex ct azzurro Cesarecommentando, ai microfoni di Radio Anch’io Lo Sport, il ritorno in Nazionale di Supermario. “Ne abbiamo parlato tanti anni, ma la cosa più importante l’ha detta lui qualche mese fa assicurando di sentirsi diverso e molto più maturo. Ora ha anche due figli, una responsabilità in più”, evidenzia, che elogia la decisione di Mancini di dire sì alla panchina dell’Italia in un momento così delicato per i colori azzurri. “Secondo me Roberto merita tutti i riflettori, soprattutto perché ha messo sul tavolo un valore non economico ma di prestigio. Non è mai facile rinunciare a un contratto e riproporsi in una situazione ...