Post contro Mattarella su profilo padre Di Battista - aperta indagine : Post contro Mattarella su profilo padre Di Battista, aperta indagine La Procura di Roma ha aperto un fascicolo, per ora contro ignoti con ipotesi di reato di offesa al capo dello Stato, per un Post Fb riconducibile a Vittorio Di Battista che paragonava il Quirinale alla Bastiglia. Secondo il Corriere della Sera, l’uomo sarebbe ...

Un Posto al sole anticipazioni : ALBERTO contro tutti - ma VERONICA… : In un nostro precedente post vi avevamo anticipato che a Un posto al sole ALBERTO (Maurizio Aiello) sarebbe rientrato in prima linea nelle vicende della soap: ebbene, le nuove trame confermano i nostri spoiler e li chiariscono con tutti i dettagli del caso. Vediamo cosa succederà. Nella “questione Cantieri”, dunque, il Palladini non resterà a guardare (sono pur sempre i cantieri di famiglia!) e così l’uomo si metterà contro ...

Governo M5s-Lega - Vittorio Di Battista indagato per Post su Facebook contro Mattarella : Vittorio Di Battista, padre di Alessandro uno dei leader dl M5s, “è indagato” per la violazione dell’articolo 378 che punisce “le offese al prestigio e all’onore del capo dello Stato”. È quanto riporta il Corriere della Sera. Di Battista senior aveva scritto un post il 23 maggio scorso sul presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “È il papà di tutti noi. È quello che si preoccupa di varare un Governo. È quello ...

CATANIA : Poliziotto contro Mattarella su Facebook - la Polizia Postale ha acquisito il video : ... mentre dichiara tutto il suo rammarico per la bocciatura del governo giallo-verde sulla nomina di Paolo Savona al dicastero dell'Economia. La decisione di Mattarella di non varare il governo Conte ...

EsPosto contro Luigi Di Maio e Giorgia Meloni per villipendio a Mattarella : La richiesta di impeachment al Capo dello Stato ma soprattutto le pesanti accuse e il modo in cui sono state poste, ha diviso l’Italia tra chi sta con il Presidente Sergio Mattarella e chi, invece, preso dalla furia populista se la prende con il Colle.--Ad infiammare il dibattito la notizia che il verde Angelo Bonelli in una nota ha annunciato la richiesta ai giudici di valutare se esistano gli estremi del reato di vilipendio per gli accusatori ...

Barbara d'Urso contro Corona : botta e risPosta : Sabato, durante la puntata di Verissimo , Fabrizio Corona ha sostenuto che Nina Moric è colpevole secondo lui di essersi lasciata strumentalizzare dal Grande Fratello e da Barbara d'Urso. Oggi a ...

Calciomercato Inter - assalto a Nainggolan! Contatto anche con il Cagliari - proPoste due contropartite per Barella : Calciomercato Inter – L’Inter si muove con decisione sul mercato con l’intenzione di regalare una squadra competitiva al tecnico Luciano Spalletti dopo la qualificazione in Champions League. Dopo gli arrivi di Asamoah, De Vrij e Lautaro Martinez, l’obiettivo adesso è quello di rinforzare il centrocampo. Si pensa sempre al pagamento della clausola rescissoria di Strootman ma sempre dalla Roma, Interessa Radja Nainggolan, ...

Lombardia : incontro tra assessore Enti locali e vertici Poste : Milano, 23 mag. (AdnKronos) – Scongiurare la chiusura di altri uffici postali nei comuni della Lombardia con meno di 5mila abitanti e introdurre nuove servizi a supporto del territorio. Sono questi i temi al centro di un incontro fra l’assessore agli Enti locali, Montagna e piccoli comuni della Lombardia, Massimo Sertori, e i vertici lombardi di Poste Italiane. Durante la riunione, Poste Italiane ha confermato la volontà ...

Francesco Monte : il Post contro Barbara D'Urso Video : Da quando è stato lasciato al Grande fratello vip in diretta televisiva da Cecilia Rodriguez, per Francesco Monte è iniziato un periodo molto negativo fatto più di bassi che di alti. Aveva deciso di partecipare come naufrago all'Isola dei famosi proprio per cercare di dimenticare la sua ex. All'inizio sembrava potesse essere così, poi all'improvviso è stato travolto di nuovo da qualcosa di ancora più brutto, lo scandalo della droga. La bufera ...

Selvaggia Lucarelli vs Nina Moric/ "Contro il cyberbullismo chi spalleggia Post sessisti" : poi cancella tutto : Selvaggia Lucarelli contro Nina Moric: dopo le parole della modella contro il cyberbullismo, la giornalista pubblica un post polemico su Instagram, ma poi cancella tutto.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 08:43:00 GMT)

Scontro tra Romina Power e Barbara D'Urso : pesante botta e risPosta tra le due in diretta tv : FUNWEEK.IT - Che Barbara D'Urso abbia parecchi nemici è cosa nota: la conduttrice può certamente vantare su un esercito di amici che gravitano intorno ai suoi salotti, ma è piuttosto invisa ai ...