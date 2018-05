Pompei | nuova scoperta | scheletro dell' ultimo fuggiasco

Scavi Pompei - emerge nuova vittima della furia eruttiva : “Questo ritrovamento eccezionale, – dichiara Massimo Osanna, Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei – rimanda al caso analogo di uno scheletro rinvenuto da Amedeo Maiuri nella casa del Fabbro e oggetto di recente studio. Si tratta dei resti di un individuo claudicante, anche lui probabilmente impedito nella fuga dalle difficolta’ motorie e lasciato all’epoca in esposizione in situ”. Il torace ...

Nuova scoperta a Pompei : ritrovato l'ultimo fuggiasco : Ha avuto in sorte una fine orribile e l'ha guardata in faccia, investito dalla furia bollente del Vesuvio che gli ha scagliato addosso, decapitandolo, un masso di 300 chili. A Pompei- documenta in anteprima l'ANSA - gli scavi hanno restituito una Nuova vittima, un 35enne con una gamba malata che forse proprio per la sua disabilità si era attardato nella fuga. Una scoperta "drammatica ed eccezionale", commenta il direttore del Parco ...

L’ultimo fuggiasco di Pompei - dopo 1900 anni gli scavi restituiscono una nuova vittima : Ha avuto in sorte una fine orribile e l’ha guardata in faccia, investito dalla furia bollente del Vesuvio che gli ha scagliato addosso, decapitandolo, un masso di 300 chili. A Pompei - documenta in anteprima l’ANSA - gli scavi hanno restituito una nuova vittima dell’eruzione del 79 d.C., un 35enne con una gamba malata che forse proprio per la sua d...

Scoperta una nuova Pompei a Colle Oppio : Tanto che l'architetto Vitaliano Biondi, dello staff dell'assessora all'Ambiente Pinuccia Montanari nel consegnare il parere negativo e nel ricordare che 'la bellezza salverà il mondo', si chiede a ...

ROMA - SOVRINTENDENZA : “NUOVA Pompei SOTTO COLLE OPPIO”/ M5s si spacca sugli scavi : “chi salverà la bellezza?” : ROMA, "SOTTO COLLE Oppio una possibile nuova POMPEI": tesoro archeologico SOTTO le Terme di Tito, "mancano milioni di euro per gli scavi". Ecco cosa succede nella Capitale(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 20:53:00 GMT)

Roma : "Nuova Pompei sotto Colle Oppio" : 20.13 Una nuova Pompei sotto Colle Oppio a due passi dal Colosseo. Così in commissione cultura Eleonora Ronchetti della Soprintendenza capitolina ha evidenziato che nella Polveriera del Colle ci sia una vasta area coperta delle Terme di Tito."Ci vorrebbe qualche milione di euro per uno scavo archeologico che ne accerti l'estensione."."Non mi sembra che al momento ci siano le condizioni per procedere allo scavo" ha aggiunto. Il parere è stato ...

Roma - una nuova Pompei nel cuore di Colle Oppio : Una nuova Pompei si nasconde, a notevole profondità, sotto il manto erboso dell'area della polveriera di Colle Oppio, che sorge proprio di fronte al Colosseo. Per riportarla alla luce...

Archeologia - tesoro nella Capitale : “A Roma una nuova Pompei” : “Crediamo che sotto tutta l’area della Polveriera di Colle Oppio come in tanti altri punti di Roma ci possa essere una nuova Pompei, ma al momento non mi sembra che ci siano le condizioni per procedere a uno scavo”. Lo ha detto Eleonora Ronchetti della Soprintendenza capitolina durante la commissione Cultura-Ambiente sui pareri per un playground nell’area della Polveriera di Colle Oppio. “Ci vorrebbe qualche milione ...

Roma - sotto l'area di Colle Oppio c'è una nuova Pompei - : A dare l'annuncio è stata la Soprintendenza capitolina che specifica però che "ci vorrebbe qualche milione di euro per fare uno scavo archeologico" ma al momento mancano i fondi. Le terme di Tito "...

Roma - “sotto Colle Oppio una nuova Pompei”/ Tesoro Terme di Tito : Sovrintendenza “mancano fondi per scavi” : Roma, "sotto Colle Oppio una possibile nuova Pompei": Tesoro archeologico sotto le Terme di Tito, "mancano milioni di euro per gli scavi". Ecco cosa succede nella Capitale(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 18:34:00 GMT)

Forza Nuova contro il Gay Pride a Pompei : una lente sull'ideologia neofascista Video : #Gay Pride a Pompei? Scenario di morte della cristianita' e della civilta'! Così esordisce il post Facebook di #Forza Nuova che attacca ferocemente l'evento programmato a Pompei per fine giugno [Video], adducendo nelle righe successive innumerevoli motivazioni più o meno discutibili in merito all'organizzazione della parata. Il 30 giugno prossimo Pompei potrebbe vivere uno scenario agghiacciante paragonabile senz'altro alla distruzione dovuta ...

Forza Nuova contro il Gay Pride a Pompei : una lente sull'ideologia neofascista : "Gay Pride a Pompei? Scenario di morte della cristianità e della civiltà!" Così esordisce il post Facebook di Forza Nuova che attacca ferocemente l'evento programmato a Pompei per fine giugno, adducendo nelle righe successive innumerevoli motivazioni più o meno discutibili in merito all'organizzazione della parata. "Il 30 giugno prossimo Pompei potrebbe vivere uno scenario agghiacciante paragonabile senz'altro alla distruzione dovuta ...

Forza Nuova paragona il Gay Pride di Pompei all'eruzione del Vesuvio Video : Quest'anno sara' Pompei ad ospitare la prossima edizione del Gay Pride campano [Video]. Le associazioni e i movimenti LGBT della regione hanno scelto, per la prima volta, una citta' non capoluogo di provincia. Ancora non sono stati resi noti i particolari dell'evento, ma la manifestazione fa gia' discutere. Tra le voci in disaccordo ci sono quelle di Forza Nuova che definiscono la sfilata una vera e propria provocazione blasfema, opponendosi con ...