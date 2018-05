Politica : Cottarelli nuovo premier - le sue idee sulle riforme di Lega e 5 Stelle : Fino a due giorni fa, l'Italia aveva come futuro Presidente del Consiglio il professore Giuseppe Conte; oggi, invece, il nostro paese si è svegliato con un nuovo futuro, che sarà nelle mani di Carlo Cottarelli, incaricato di formare un governo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha messo un veto al ministero dell'Economia, non accettando la nomina del professore Savona, ed è per questo saltato l'esecutivo Lega - 5Stelle. Cosa pensa ...

Cottarelli - da establishment a tecnico ecco le 10 parole della nuova fase Politica : La canzone diceva: 'Dammi tre parole, sole, cuore e amore'. Invece sono dieci le parole che descrivono la fase che si apre adesso, una volta fallito il governo giallo-verde. Via la parola Conte, ecco ...

Carlo Cottarelli convocato per domattina al Colle. Buffagni (M5s) : “È la risposta alle finanze non alla Politica” : Esce Giuseppe Conte, entra Carlo Cottarelli. La crisi istituzionale senza precedenti nella storia della Repubblica Italiana ha un nuovo protagonisti. L’ex commissario straordinario alla spending review del Governo Renzi è stato convocato per domattina al Colle da Sergio Mattarella, che con ogni probabilità gli darà il mandato di formare un governo del presidente. In pratica, si tratta dello scenario prospettato dal Capo dello Stato il 7 ...

Carlo Cottarelli convocato per domattina al Colle. Buffagni (M5s) : “Risposta a finanze non a Politica” : Esce Giuseppe Conte, entra Carlo Cottarelli. La crisi istituzionale senza precedenti nella storia della Repubblica Italiana ha un nuovo protagonisti. L’ex commissario straordinario alla spending review del Governo Renzi è stato convocato per domattina al Colle da Sergio Mattarella, che con ogni probabilità gli darà il mandato di formare un governo del presidente. --In pratica, si tratta dello scenario prospettato dal Capo dello Stato il 7 ...