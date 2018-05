Plume di Irama in versione Deluxe con gadget esclusivi e l’accesso prioritario ai

Irama debutto record con “Plume” il nuovo disco al primo posto su Amazon : Un debutto fortunato quello di “Plume”, il nuovo disco di Irama, che ancora prima dell’uscita, prevista il 1° giugno, fa suo il podio della classifica generale di Amazon: primo posto per la versione deluxe e seconda posizione per quella standard. Un successo confermato anche dai pre order su iTunes che si piazzano in cima alla classifica dominando l’intera chart. Sono sette i brani che saranno presenti nel disco del giovane cantautore: ...

Annunciato l’instore tour di Irama per l’album Plume : tutte le date degli eventi firmacopie : Annunciato finalmente l'instore tour di Irama per il nuovo album Plume, in uscita venerdì 1 giugno per Warner Music Italia. A pochi giorni dalle serate conclusive di Amici di Maria De Filippi, Irama annuncia un lungo instore tour in programma per quest'estate: la prima parte degli eventi prenderà il via dal 10 giugno nei principali negozi di dischi e centri commerciali d'Italia. Irama farà tappa in molte città italiane, da Milano a Torino, da ...

“Plume” - esce il 1° giugno il nuovo album di IRAMA : ROMA – Uscirà il 1° giugno, “Plume” , il nuovo album di IRAMA, cantautore rivelazione dell’edizione 2018 del talent Amici. Sarà un’uscita in grande stile, con una versione standard dell’album e una deluxe realizzata per Amazon. La versione speciale, messa in vendita oggi pomeriggio, in pochi minuti è andata esaurita. Un’ondata di affetto impressionante per […] L'articolo “Plume”, esce il 1° giugno il nuovo album di IRAMA proviene da ...

“Plume” - esce il 1° giugno il nuovo album di IRAMA : ROMA – Uscirà il 1° giugno, “Plume” , il nuovo album di IRAMA, cantautore rivelazione dell’edizione 2018 del talent Amici. Sarà un’uscita in grande stile, con una versione standard dell’album e una deluxe realizzata per Amazon. La versione speciale, messa in vendita oggi pomeriggio, in pochi minuti è andata esaurita. Un’ondata di affetto impressionante per […] L'articolo “Plume”, esce il 1° giugno il nuovo album di IRAMA proviene da ...

Plume di Irama in versione autografata su Amazon con il ritorno in Warner Music : Plume di Irama è disponibile da oggi - venerdì 25 maggio - su Amazon in edizione limitata, versione autografata. Il nuovo album di inediti del cantante verrà rilasciato il prossimo 1° giugno con Warner Music, la sua ex etichetta discografica con la quale pubblicherà anche il nuovo disco. Irama è tra i concorrenti del programma TV Amici di Maria De Filippi. Cantante della squadra bianca, nell'edizione numero 17 attualmente giunta alla ...