Playoff NBA – La legge di Golden State | Durant stende i Rockets privi di Chris Paul

Playoff NBA - Houston Rockets traditi dal tiro da tre : 27 errori in fila - è record NBA : Per gli Houston Rockets il tiro da tre non è una moda, ma è l'essenza stessa secondo la quale la loro squadra è stata costruita. Secondo i dettami del loro General Manager Daryl Morey e sostenuti ...

Nba Playoff - Houston-Golden State 92-101 in gara-7 - Warriors di nuovo alle Finals : Sarà ancora Golden State-Cleveland per il titolo, per il quarto anno consecutivo. I Warriors restano i tiranni del West, ma per mantenere il trono e guadagnarsi un nuovo rendez vous alle Finals con ...

Com’è finita gara-7 dei Playoff NBA tra Golden State Warriors e Houston Rockets : Si è giocata questa notte a Houston, per decidere chi si giocherà la finale contro i Cleveland Cavaliers The post Com’è finita gara-7 dei playoff NBA tra Golden State Warriors e Houston Rockets appeared first on Il Post.

Playoff NBA 2018 : Golden State rimonta Houston in gara-7 e vola alle Finals : Sarà ancora Golden State contro Cleveland. Proprio come i Cavaliers, anche i Warriors vincono gara-7 della finale di Conference in trasferta e staccano il biglietto per le loro quarte Finals NBA consecutive. Curry e compagni superano 101-92 gli Houston Rockets, che sono arrivati veramente vicini ad interrompere il dominio ad Ovest dei californiani e che sicuramente hanno pagato l’assenza di Chris Paul. L’infortunio dell’ex ...

Playoff NBA - Houston-Golden State Gara-7 92-101 : i Rockets crollano - in finale sarà ancora Warriors-Cavs : Il percorso che hanno dovuto affrontare è stato decisamente più tortuoso rispetto a quello degli ultimi anni, ma alla fine siamo ancora allo stesso punto delle ultime quattro stagioni. I Golden State ...

Playoff NBA – LeBron James esalta il talento di Tatum : “lo apprezzo. È fatto per diventare un…” : LeBron James esalta il talento di Jayson Tatum dopo la vittoria in gara-7 contro i Celtics: il numero 23 dei Cavs si è dimostrato un grande estimatore del talento del rookie di Boston Se nonostante le pesanti assenze di Kyrie Irving e Gordon Hayward i Boston Celtics sono arrivati in Finale di Conference, il merito è anche di Jayson Tatum. Il talento pescato al Draft con la pick numero 3 dai Boston Celtics si è rivelato non soltanto un giocatore ...

Nba Playoff - Houston-Golden State preview - vota : chi va alle Finals? : Tutto in una partita. Houston e Golden State si giocano il biglietto per le Finals in quello che forse è il match più atteso dell'anno. Le due squadre che hanno dimostrato in tutta la stagione di ...

Playoff NBA - l'arte del riposo in campo : come LeBron James è riuscito a giocare 48 minuti filati a 33 anni : Fino a qualche anno fa LeBron James diceva che era semplicemente "impossibile" pensare di giocare più di 40-42 minuti in una partita di Finale. "Con il ritmo della regular season, posso anche giocarli ...

Playoff NBA – Celtics ko in gara-7 - Embiid punge du Twitter : “siamo sullo stesso… divano” : I Celtics hanno mancato l’accesso alle Finals NBA dopo la sconfitta in gara-7 contro i Cavs: Joel Embiid ha colto al volo l’occasione per una frecciatina social Ieri notte i Boston Celtics hanno mancato l’accesso alle Finals perdendo gara-7 contro i Cavs. Joel Embiid, sempre molto attivo sui social, non ha perso tempo per lanciare una frecciatina ai rivali della semifinale di Conference. Il centro di Philadelphia infatti ha ...

Playoff NBA – Lo strapotere fisico di LeBron James : Morris gli sale sulle spalle - Brown prova a stopparlo ma il Re è implacabile [VIDEO] : Giocata strepitosa di LeBron James in gara-7: il Re implacabile verso il canestro con Marcus Morris ‘sulle spalle’ e Jaylen Brown che prova a negargli il canestro in ogni modo Ieri notte, in gara-7 delle Eastern Conference Finals, LeBron James ha fatto la differenza. Il ‘Re’ ha giocato 48 minuti mettendo a referto 35 punti, 9 assist e 15 rimbalzi. LeBron è stato protagonista di giocate eccezionali, come quella effettuata ...

Playoff NBA - l'improbabile eroe dei Cavs in gara-7 : Jeff Green ha chiuso il suo cerchio : Tra il 9 gennaio 2012 e il 27 maggio 2018 sono passati 2.330 giorni. È oggettivamente una quantità enorme di tempo per qualsiasi persona, ma per Jeff Green equivale per davvero a una vita intera — ...

Playoff NBA - gara-7 è dei Cavs : LeBron doma un’immensa Boston : Boston lascia i Playoff NBA al termine di una vera e propria impresa, senza Irving ed Hayward i Celtics hanno fatto il massimo: LeBron all’ennesima finale Cleveland espugna il parquet di Boston e vola alle Finals Nba per il quarto anno di fila. I Cavaliers si impongono in gara 7 della finale Est per 87-79, staccando così il pass per l’ultimo atto del campionato Usa di basket. I Cavs devono fare a meno dell’infortunato Kevin ...

Come è finita la gara-7 dei Playoff NBA tra i Cleveland Cavaliers e i Boston Celtics : I Cleveland Cavaliers hanno vinto gara-7 delle finali dei playoff NBA della Eastern Conference contro i Boston Celtics e sono diventati la prima squadra a qualificarsi per le finali del torneo. La partita si è giocata questa notte a Boston The post Come è finita la gara-7 dei playoff NBA tra i Cleveland Cavaliers e i Boston Celtics appeared first on Il Post.

Playoff NBA 2018 : LeBron James porta Cleveland alle Finals. Boston sconfitta in gara-7 : I “LeBron James Cavaliers” si qualificano per le Finals NBA. Non è un errore, perchè ancora una volta al posto di Cleveland si può mettere il nome del n°23, autore di un’altra prestazione leggendaria nella gara-7 della finale della Eastern Conference. Nel match da tutto o niente per eccellenza, Boston cede 87-79 contro i Cavs, perdendo l’imbattibilità casalinga nei Playoff proprio nella partita più importante della ...