Pisa Neonato scivola dalle braccia del padre che lo culla e muore | il genitore è indagato

Pisa - neonato di 2 mesi muore cadendo dalle braccia del padre che lo cullava : All'ospedale di Pisa un neonato di appena due mesi è morto, dopo essere caduto dalle braccia del padre che lo stava cullando per farlo addormentare. Il fatto risale a sabato 26 maggio. Il papà, un medico Pisano che lavora a Empoli, ha raccontato ai dottori del pronto soccorso Pisano che il piccoli gli è letteralmente scivolato dalle braccia. Il neonato ha sbattuto la testa sul pavimento: era in braccio al papà che lo stava addormentando, ...