blogo

: NEONATO SCIVOLA DA BRACCIA DEL PADRE E BATTE LA TESTA: MORTO A 2 MESI/ Pisa, disposta a breve l ... - News24_it : NEONATO SCIVOLA DA BRACCIA DEL PADRE E BATTE LA TESTA: MORTO A 2 MESI/ Pisa, disposta a breve l ... - bebeblogit : Pisa, neonato di 2 mesi muore cadendo dalle braccia del padre che lo cullava - zazoomblog : NEONATO SCIVOLA DA BRACCIA DEL PADRE E BATTE LA TESTA: MORTO A 2 MESI- Pisa disposta a breve lautopsia - #NEONATO… -

(Di martedì 29 maggio 2018) All'ospedale diundi appena dueè morto, dopo essere cadutodelche lo stava cullando per farlo addormentare. Il fatto risale a sabato 26 maggio. Il papà, un medicono che lavora a Empoli, ha raccontato ai dottori del pronto soccorsono che il piccoli gli è letteralmente scivolato. Ilha sbattuto la testa sul pavimento: era in braccio al papà che lo stava addormentando, mentre il gemellino già dormiva nella sua culletta.Il piccolo piangeva molto forte, ma non aveva segni di lesioni evidenti all'esterno. Il papà ha comunque deciso di portarlo subito in ospedale, per capire se nella caduta avesse riportato traumi o lesioni. Subito il piccolo è stato ricoverato in osservazione nel reparto dilogia dell'Ospedale di. Poi all'improvviso le condizioni del piccolo si sono fatte più gravi e domenica, purtroppo, è ...