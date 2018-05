Pippo Caruso | mitico direttore d' orchestra Rai

È morto Pippo Caruso - storico direttore d'orchestra di Sanremo al fianco di Pippo Baudo : Per molti era D'Artagnan, uno dei tre moschettieri di Dumas, per quella vaga somiglianza data dai suoi irrinunciabili baffetti e dai capelli ondulati alle spalle. E moschettiere, Pippo Caruso, in qualche modo, lo è stato davvero: per anni è stato fedele compagno di ventura in tv di Pippo Baudo, suo conterraneo con il quale aveva stretto amicizia fin dai tempi dell'università. Ed è stato proprio Baudo, che si è ...

