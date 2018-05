Pippo Caruso | il nome e cognome che fanno il romanzo della levità d’Italia

Pippo Caruso - il nome e cognome che fanno fa il romanzo della levità d’Italia : Sempre nel ruolo di se stesso, il maestro Caruso – 82 anni – è sempre in quello stare calmi quando si fa l’amore. Nella postura di tre quarti, erto a dominare il golfo mistico del teatro Ariston, dirige l’orchestra col baffo, col pizzo e con l’onda moschettiera dei suoi capelli accuditi da un mastro

Pippo Caruso - addio al celebre direttore d’orchestra. Pippo Baudo : “Avevamo un’intesa naturale. Mi mancherà tantissimo” : addio Pippo Caruso. Il celebre direttore d’orchestra e musicista, sempre al fianco di Pippo Baudo nelle sue avventure televisive, è morto la scorsa notte nel comune di Passo Corese vicino Rieti. Aveva 82 anni. Tutti se lo ricorderanno in quell’inquadratura in tre quarti di spalle mentre dà il là all’orchestra Rai. Pizzetto e capello mosso come un baldanzoso moschettiere di Dumas, Caruso ha come ridato vitalità e pienezza al suono delle orchestre ...

È morto Pippo Caruso - storico direttore d'orchestra di Sanremo al fianco di Pippo Baudo : Per molti era D'Artagnan, uno dei tre moschettieri di Dumas, per quella vaga somiglianza data dai suoi irrinunciabili baffetti e dai capelli ondulati alle spalle. E moschettiere, Pippo Caruso, in qualche modo, lo è stato davvero: per anni è stato fedele compagno di ventura in tv di Pippo Baudo, suo conterraneo con il quale aveva stretto amicizia fin dai tempi dell'università. Ed è stato proprio Baudo, che si è ...

Addio Pippo Caruso - maestro di Sanremo e amico di Pippo Baudo : Si è spento a 82 anni il maestro Pippo Caruso, che era nato a Belpasso (Catania). Ha diretto le orchestre Rai di Roma e Milano, l’orchestra sinfonica della Rai e del Festival di Sanremo, quella di Roma e del Lazio e molte altre. Ha legato la sua storia a programmi televisivi di grande successo, condotti dal suo amico e mentore Pippo Baudo, come varie edizioni del Festival di Sanremo, Fantastico, Serata d’onore, Numero Uno, Domenica ...

E’ morto Pippo Caruso. Addio al direttore d’orchestra - autore di Isotta - Johnny bassotto - e Perchè Sanremo è Sanremo : Pippo Caruso e Pippo Baudo “Era un maestro dolcissimo, era amatissimo dai suoi musicisti. Ha segnato la storia della nostra canzone, un’epoca importante dello spettacolo e della cultura in Italia. Con lui se ne è andato un amico fraterno. Era bravo e veloce, riusciva a comporre canzoni di successo in pochissimo tempo: ne sfornava tantissime, ed erano tutte belle. Era una carissima persona e un artista straordinario al quale ero legatissimo. Mi ...