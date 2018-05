Pippo Caruso | addio al celebre direttore d’orchestra Pippo Baudo | “Avevamo un’intesa

ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 maggio 2018). Ile musicista, sempre al fianco dinelle sue avventure televisive, è morto la scorsa notte nel comune di Passo Corese vicino Rieti. Aveva 82 anni. Tutti se lo ricorderanno in quell’inquadratura in tre quarti di spalle mentre dà il là all’orchestra Rai. Pizzetto e capello mosso come un baldanzoso moschettiere di Dumas,ha come ridato vitalità e pienezza al suono delle orchestre Rai reduci dai fasti sincopati di Canzonissima e Studio Uno. Da metà anni settanta in avanti, tra Fantastico, Domenica In, Serata d’onore, Numero Uno, si è affermato il sodalizio cone contemporaneamente l’attività di compositore per diversi film (Maladolescenza, un cult assoluto), e daper le incisioni di cantanti come Mia Martini, Bruno Lauzi, e Eduardo de Crescenzo, ma anche per un album memorabile di Enzo ...