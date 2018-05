Pino Donaggio | “Le musiche di ‘The Mission’? Dovevo scriverle io”

tvzap.kataweb

: #PinoDonaggio a #MovieMag: 'La colonna sonora di The Mission? Dovevo farla io, ma uscì C’era una volta in America e… - cinematografoIT : #PinoDonaggio a #MovieMag: 'La colonna sonora di The Mission? Dovevo farla io, ma uscì C’era una volta in America e… - MusicItaliana : Pino Donaggio - Io Che Non Vivo Senza Te - Deiv90 : RT @raimovie: 'La colonna sonora di 'The Mission'? Dovevo scriverla io. Poi uscì 'C'era una volta in America'...' Mercoledì, alle 22.55, @… -

(Di martedì 29 maggio 2018) MovieMag conclude questo ciclo di trasmissioni con: – “La colonna sonora di The Mission, inizialmente,scriverla io. Poi, però uscì C’era una volta in America: il produttore restò folgorato dallee scelse Ennio Morricone”. –, compositore italiano tra i più noti e prolifici in assoluto è protagonista del faccia a faccia con Federico Pontiggia nell’ultima puntata di stagione di Movie Mag in onda mercoledì 30 maggio alle 22.55 su Rai Movie e in replica, sempre di mercoledì, nella notte di Rai1. Arriva nelle sale La truffa dei Logan, commedia di Steven Soderbergh con Channing Tatum, Adam Driver, Hillary Swank e Daniel Craig. Il film racconta le vicende di quattro fratelli che, per risollevare le finanze della famiglia e beffare la sfortuna che li perseguita, decidono di organizzare una rapina durante la più popolare e seguita gara ...