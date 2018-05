Piazza Affari sui minimi dall' estate 2017 | spread oltre quota 300 FTSE MIB -2 | 65%

Piazza Affari in picchiata - la peggiore in Europa : Si chiude ancora una giornata negativa per Piazza Affari che rimane in balia delle tensioni politiche che si stanno consumando in Italia. Al Quirinale ennesimo colpo di scena. Il premier incaricato ...

Piazza Affari chiude in rosso : Ftse Mib perde il 2 - 65% : La Borsa di Milano chiude in calo con il Ftse Mib che cede il 2,65% a 21.350 punti. Sulla seduta pesano le incertezze del quadro politico italiano dopo l'incontro tra il premier incaricato, Carlo ...

Governo - Cottarelli al Quirinale con la lista dei ministri. Piazza Affari in calo - spread a 263 : Cosi' iSalvini replica a chi gli chiede di commentare i retroscena secondo i quali avrebbe tenuto il punto sul nome di Paolo Savona come ministro dell'Economia, per rompere col Capo dello Stato e ...

Saipem in cima al principale listino di Piazza Affari : Teleborsa, - Saipem corre sul principale listino di Piazza Affari . Il titolo della compagnia ingegneristica fa un balzo del 2,68% e scambia a 3,60 euro, dopo aver toccato minimi di giornata a 3,43 ...

Piazza Affari in netto calo ma sopra i minimi giornalieri. FTSE MIB -2 - 28% : ... recupero dei mercati italiani in scia alle parole del ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz: in un convegno a Berlino ha usato parole accomodanti nei confronti della situazione politica ...

Spread schizza a 320 punti poi ripiega. Piazza Affari riduce le perdite : Rallenta lo Spread tra Btp e Bund che scivola sotto la soglia dei 260 punti base, a 255 punti, con il rendimento del 10 anni italiano al 2,87%. In giornata il differenziale di rendimento aveva toccato ...

Piazza Affari perde più del 3% con banche ko. Spread a quota 280 punti : Il tasso di rendimento dei titoli italiani a 10 anni è oltre il 3%, ai massimi da giugno del 2014. Il Ftse Mib tocca i minimi da luglio 2017. Vendite sugli istituti di credito e Poste Italiane. Cadono anche gli altri listini in coda a Milano. Il Tesoro, vende 5,5 miliardi di Bot a 6 mesi: dopo tre anni il rendimento torna sopra lo zero(all'1,213%)....

Credit Suisse : Piazza Affari è molto attraente - ma cautela ora : La matrice di questo allarmante andamento del mercato è da ricercare in una situazione politica che diventa sempre più incerta e carica di tensioni nel nostro Paese. Credit Suisse: non ignorare i ...

Spread schizza a 320 punti. Piazza Affari in forte calo : Non si arresta la corsa dello Spread. Nel giro di pochi minuti, dopo aver aperto a 250 ed essere presto salito a 260, il differenziale tra Btp e Bund decennali è schizzato a 320 punti base,...

Crolla a Piazza Affari Mediobanca : Affonda sul mercato l' istituto di piazzetta Cuccia , che soffre con un calo del 4,70%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di ...

Banco BPM in picchiata a Piazza Affari : In forte ribasso la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che mostra un disastroso -6,97%. Lo scenario su base settimanale di Banco BPM rileva un allentamento della ...

Piazza Affari : violenta contrazione per Avio : A picco Avio , che presenta un pessimo -6,18%. Il trend di Avio mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che ...