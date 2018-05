Piazza Affari in netto calo ma sopra i minimi giornalieri FTSE MIB -2 | 28%

Spread schizza a 320 punti poi ripiega. Piazza Affari riduce le perdite : Rallenta lo Spread tra Btp e Bund che scivola sotto la soglia dei 260 punti base, a 255 punti, con il rendimento del 10 anni italiano al 2,87%. In giornata il differenziale di rendimento aveva toccato ...

Piazza Affari perde più del 3% con banche ko. Spread a quota 280 punti : Il tasso di rendimento dei titoli italiani a 10 anni è oltre il 3%, ai massimi da giugno del 2014. Il Ftse Mib tocca i minimi da luglio 2017. Vendite sugli istituti di credito e Poste Italiane. Cadono anche gli altri listini in coda a Milano. Il Tesoro, vende 5,5 miliardi di Bot a 6 mesi: dopo tre anni il rendimento torna sopra lo zero(all'1,213%)....

Credit Suisse : Piazza Affari è molto attraente - ma cautela ora : La matrice di questo allarmante andamento del mercato è da ricercare in una situazione politica che diventa sempre più incerta e carica di tensioni nel nostro Paese. Credit Suisse: non ignorare i ...

Credit Suisse : Piazza Affari è molto attraente - ma cautela ora : ... e questo è un chiaro segnale dello scetticismo e del fatto che il mercato guarda ad una frenata dell'economia del Belpaese. Diverso il discorso per i titoli del settore industriale, farmaceutico, ma ...

Spread schizza a 320 punti. Piazza Affari in forte calo : Non si arresta la corsa dello Spread. Nel giro di pochi minuti, dopo aver aperto a 250 ed essere presto salito a 260, il differenziale tra Btp e Bund decennali è schizzato a 320 punti base,...

Crolla a Piazza Affari Mediobanca : Affonda sul mercato l' istituto di piazzetta Cuccia , che soffre con un calo del 4,70%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di ...

Banco BPM in picchiata a Piazza Affari : In forte ribasso la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che mostra un disastroso -6,97%. Lo scenario su base settimanale di Banco BPM rileva un allentamento della ...

Piazza Affari : violenta contrazione per Avio : A picco Avio , che presenta un pessimo -6,18%. Il trend di Avio mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che ...

Mercati : lo spread torna sopra 300. Piazza Affari -3% : Questo l'andamento dello spread in tempo reale: Ore 10:33 - Piazza Affari sta perdendo il 3,42%. Lo spread è a 301,90.Ore 10:20 - Lo spread è letteralmente schizzato in un lasso di tempo brevissimo, arrivando a quota 288,70 punti. Mai così in alto dal giugno 2013.Ore 10:10 - spread a quota 241,40.Lo spread è in salita anche all'inizio della giornate di oggi. Alle 9:23 è a quota 238,60. In apertura ha toccato quota 260.Lo spread torna sopra ...

Spread oltre 320 - al top dal 2013 Profondo rosso a Piazza Affari Moody's minaccia il taglio del rating : Non rallenta la corsa dello Spread che ha ora raggiunto quota 320 punti base, con un tasso di rendimento al 3,4%, per poi riassestarsi sui 310 punti. Il differenziale sui titoli biennali sfiora invece 300 punti con un rendimento superiore al 2%. Segui su Affaritaliani.it

Piazza Affari sull'altalena - -2 - 7% - e lo spread vola a 270 punti : Roma, 29 mag. , askanews, La Borsa di Milano è sull'altalena e lo spread Btp-Bund vola segnando nuovi record sulla scia della crisi politica italiana. Dopo un'apertura in calo del 2%, Piazza Affari ha ...

Spread oltre 320 - al top dal 2013 Profondo rosso a Piazza Affari Il decennale rende oltre il 3% : Non rallenta la corsa dello Spread che ha ora raggiunto quota 320 punti base, con un tasso di rendimento al 3,4%, per poi riassestarsi sui 310 punti. Il differenziale sui titoli biennali sfiora invece 300 punti con un rendimento superiore al 2%. Segui su Affaritaliani.it

Vendite senza freni sull'Italia - spread sfonda i 300. Piazza Affari giù con le banche : Il tasso di rendimento dei titoli italiani è oltre il 3%, ai massimi da giugno del 2014. Il Ftse Mib tocca i minimi da luglio 2017. Vendite sugli istituti di credito e Poste Italiane. Sono sempre i temi della politica italiana a tenere in scacco la Borsa di Milano con la prospettiva di elezioni subito dopo l’estate. Male anche Madrid...

