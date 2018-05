Piazza Affari apre in rosso | l' indice Ftse Mib a -1 | 8%

Piazza Affari negativa in avvio - ancora in rialzo lo spread Btp-Bund : Contemporaneamente, l'incertezza politica si riflette sullo spread tra Btp e Bund tedeschi, che riprende a salire: ieri si è portato a 235 punti base e inizia la seduta a quota 260, con il rendimento ...

Piazza Affari inizia un altro giorno di passione : Teleborsa, - Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari , accompagnata dalle sorelle europee, dopo aver bruciato ieri , 28 maggio, circa 60 miliardi di euro sulle in certezze politiche ...

Spread a 260 punti : massimi da ottobre 2013. Piazza Affari in forte calo : Apertura ancora in rialzo per lo Spread tra Btp e Bund , che stamane segna 250 punti , a fronte dei 233 della chiusura di ieri, e c ontinua a salire nei minuti dopo l'apertura fino a quota 260, ai ...

Spread a 260 punti : massimi da ottobre 2013. Piazza Affari in forte calo : Apertura ancora in rialzo per lo Spread tra Btp e Bund, che stamane segna 250 punti (a fronte dei 233 della chiusura di ieri) e continua a salire nei minuti dopo l'apertura fino a quota 260, ai...

Lo spread vola oltre quota 260 Piazza Affari ancora in forte calo Sotto 'attacco' i Btp a breve : Il differenziale fra Btp e dieci anni e omologhi Bund tedeschi sale in apertura a 262.9, ai massimi da ottobre 2013. Il rendimento dei nostri decennali è al 2,93% Segui su Affaritaliani.it

Piazza Affari in deciso calo : -2 - 11% : 9.10 Avvio dei seduta in forte calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha segnato un -2,11% a 21.492,66 punti e Alla Share -1,96%.

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende Cottarelli e Visco (29 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI ha pochi dati macroeconomici in agenda. Attenzione alla politica e alle parole di Visco. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 04:38:00 GMT)

Crisi di governo - Spread a quota 235. Piazza Affari perde oltre il 2% - Sky TG24 - : Mercati in grande difficoltà per le preoccupazioni sulla Crisi politica italiana . Il Ftse Mib ha chiuso la giornata con un calo del 2,08%: praticamente azzerati i guadagni accumulati da inizio 2018. ...

Piazza Affari chiude a -2 - 08% - lo spread 'vola' sino a 235 : Milano - È durata poco più di un'ora la rimonta di Piazza Affari all'indomani del 'no' di Sergio Mattarella a Paolo Savona. La speranza di un rientro del nervosismo sull'onda della decisione di ieri ...

Piazza Affari bersagliata dalle vendite : L'incarico a Cottarelli, poi, è risultata una mossa deleteria sotto ogni punto di vista, gli italiani , ed anche i mercati, si chiedono infatti quale forza politica potrà votare la fiducia al Governo ...

Spread chiude a 233 punti - Piazza Affari in rosso del 2% : Dall'altro, la possibilià di nuove elezioni, molto probabilmente in ottobre, non puo' essere vista come uno sviluppo positivo per l'economia italiana», commenta Silvia Ardagna, economista di Goldman ...

Piazza Affari bersagliata dalle vendite : L'incarico a Cottarelli, poi, è risultata una mossa deleteria sotto ogni punto di vista, gli italiani , ed anche i mercati, si chiedono infatti quale forza politica potrà votare la fiducia al Governo ...

Crolla a Piazza Affari Damiani : Affonda sul mercato la società che produce gioielli , che soffre con un calo del 2,00%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , evidenzia un ...

Piazza Affari sotto le vendite su incertezze politiche : Teleborsa, - Giornata da dimenticare per Piazza Affari, peggiore listino in Europa , sulle tensioni politiche che stanno agitando non solo il Bel Paese ma anche l'Europa ed i mercati finanziari. Dopo ...