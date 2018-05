Pfas : Veneto - Nicola Dall’Acqua nominato commissario : Venezia, 29 mag. (AdnKronos) – Con ordinanza del Capo del Dipartimento nazionale della protezione civile, il direttore generale di Arpav, Nicola Dell’Acqua, è stata nominato commissario delegato per le problematiche connesse alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (Pfas) nelle falde idriche delle province di Vicenza, Verona e Padova. La nomina è conseguente alla dichiarazione dello stato di emergenza del 21 marzo scorso ...

Pfas : Veneto - analisi su 10 mila persone - concentrazione più alta su uomini (5) : (AdnKronos) - Allo scopo di prendere in carico quei soggetti con valori bioumorali alterati in un’ottica di prevenzione e di tutela della salute dei cittadini, è stato creato il percorso di II° livello con l’attivazione degli ambulatori specialistici di endocrinologia e di cardiologia. Al 18 marzo 2

Pfas : Veneto - analisi su 10 mila persone - concentrazione più alta su uomini (4) : (AdnKronos) - In questa fase è oggetto di valutazione la ridefinizione dell’area contaminata e l’analisi dei dati relativi ai lavoratori ed ex-lavoratori dell’azienda produttrice di queste sostanze. Oltre al dosaggio di dodici sostanze Pfas, il Protocollo di sorveglianza comprende un’intervista per

Pfas : Veneto - analisi su 10 mila persone - concentrazione più alta su uomini (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - I 21 Comuni inseriti nell’”area rossa” sono suddivisi in due sotto aree: area Rossa A, che comprende i Comuni serviti da acquedotti inquinati prima dell’applicazione dei filtri e localizzati sopra il plume di contaminazione della falda sotterranea (Alonte, Asigliano, Bren

Pfas : Veneto - analisi su 10 mila persone - concentrazione più alta su uomini (2) : (AdnKronos) - Il dosaggio è stato compiuto su dodici sostanze Pfas nel siero. I composti Pfas con valori sopra la soglia di rilevabilità identificati in almeno il 50% dei residenti sono quattro: i PFOA, i PFOS, i PFHxS e i PFNA. PFOS E PFHxS presentano una concentrazione nel siero di 4 nanongrammi/m

Pfas : Veneto - analisi su 10 mila persone - concentrazione più alta su uomini : Venezia, 27 mar. (AdnKronos) – Le analisi compiute finora in attuazione del Piano di Sorveglianza Sanitaria sulla popolazione veneta esposta a Pfas hanno già interessato 9.757 persone delle 84.852 che verranno coinvolte alla fine della complessa operazione di valutazione dello stato di salute dei cittadini residenti nei 21 Comuni dell’area di massima esposizione. Dall’inizio della sorveglianza il Programma è stato esteso, ...

Pfas : M5S Veneto - lo stato di emergenza è una vittoria del territorio (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Per quanto riguarda Zaia – avvertono i 5 Stelle, che ringraziano per le associazioni e i gruppi delle mamme No-Pfas che si battono ogni giorno per questo problema gravissimo - il presidente deve decidere un po' da che parte stare. Fino a qualche mese fa i suoi davano deg

Pfas : M5S Veneto - lo stato di emergenza è una vittoria del territorio : Venezia, 22 mar. (AdnKronos) - "L'attivazione dello stato di emergenza per le province inquinate dai Pfas è una vittoria del territorio". A dirlo sono i consiglieri regionali del gruppo del Movimento 5 Stelle e il sindaco di Sarego, Roberto Castiglion: "a chiedere ufficialmente lo stato di emergenza

Pfas : assessore veneto - gestione commissariale per una gestione più rapida : Venezia, 22 mar. (AdnKronos) – ‘Con lo stato di emergenza deliberato dal governo e la gestione commissariale si potranno completare gli interventi previsti con la pianificazione per affrontare l’inquinamento da Pfas in veneto in tempi più ridotti rispetto al regime ordinario”. Lo ribadisce l’assessore regionale all’ambiente Gianpaolo Bottacin all’indomani dell’approvazione in Consiglio dei ...

Pfas Veneto - DICHIARATO LO STATO DI EMERGENZA/ Accolto l'appello dell'Assessore all'Ambiente Bottacin : PFAS VENETO, DICHIARATO lo STATO di EMERGENZA, il governatore Zaia: “Persi un sacco di mesi”. La forte presenza di sostanze perfluoroalchiliche nell’acqua, ha portato alla decisione(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 23:00:00 GMT)