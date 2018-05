Perugia Kidsbit Festival 2018 cresce ed entusiasma la città

A Perugia arriva KIDSBIT - il festival ultragalattico per piccoli esploratori digitali : Si terrà a Perugia dal 25 al 27 maggio 2018 la III edizione di KIDSBIT, uno dei primi festival in Europa per bambini e genitori sull’educazione e la creatività digitale, progettato dall’Associazione Culturale ON e realizzato in collaborazione con Antica Proietteria. Dal venerdì alla domenica – con un’anteprima giovedì 24 maggio riservata alle scuole – bambine e bambini, ragazze e ragazzi dai 2 ai 17 anni, invaderanno il centro ...