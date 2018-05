Per l' Inter altri 37 milioni dalla Cina

Inter - crescono i ricavi dalla Cina : nuovi sponsor Per 37 milioni : crescono i ricavi dalla Cina per l’Inter: nuovi accordi per 37 milioni di euro con società asiatiche per i nerazzurri. L'articolo Inter, crescono i ricavi dalla Cina: nuovi sponsor per 37 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Biotech : Zambon - servono manager competenti con esPerienza internazionale : Milano, 29 mag. (AdnKronos) – Le imprese del settore italiano delle scienze della vita “hanno bisogno di manager competenti, preparati su materie scientifiche. Ne beneficeranno sia le imprese che i pazienti”. Lo ha detto Elena Zambon, presidente del gruppo farmaceutico e chimico Zambon, nel suo intervento al workshop Trasferimento tecnologico nelle Life Sciences, organizzato a Bresso, alle porte di Milano. Gli imprenditori del ...

Milano : in prefettura manifestazioni interesse Per 97 immobili confiscati (2) : (AdnKronos) - Nella maggior parte dei casi, le manifestazioni di interesse sono state presentate da Comuni, che li utilizzeranno per scopi sociali e istituzionali. Anche la direzione regionale Lombardia dell’agenzia del Demanio ha manifestato l’interesse per alcuni beni. Per ottenere l’assegnazione

Milano : in prefettura manifestazioni interesse Per 97 immobili confiscati : Milano, 29 mag. (AdnKronos) - Si è svolta questa mattina, nella sede della prefettura di Milano, la conferenza di servizi dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Coordinata dal direttore dell’agenzia, Ennio Mario Sodano, è stata la terza tapp

Appello Per un Postamat a servizio dell'intera Valle Soana : Il sindaco Danilo Crosasso lo ha chiesto alle Poste: 'Indispensabile un punto prelievo di contanti'. Lo scorso anno ha chiuso la banca, tra un po' arrivano i francesi e non tutti gli esercizi hanno il ...

Iliad - il nuovo oPeratore telefonico in Italia. Le tariffe choc : 5 - 99 al mese con internet e minuti illimitati : I fatti di cronaca raccontano di tante cause tra clienti e operatori ed Iliad sembra prefissarsi l' obiettivo di differenziarsi sul mercato: sui prezzi , sulla trasparenza del contratto e sulle ...

Governo - i media internazionali temono Per l’Europa : “Dramma italiano spiana la strada a feroce battaglia sull’Unione” : La crisi italiana minaccia l’Europa e apre la strada a una nuova battaglia sul destino dell’Unione. I media internazionali raccontano così gli ultimi avvenimenti del nostro paese, che finiscono in primo piano su siti e quotidiani stranieri. Per il Wall Street Journal si tratta di un “dramma politico che alza la posta sull’euro”, il Financial Times vede dietro l’angolo “una feroce battaglia ...

Pelonzi-Palumbo (PD) : Cinema Apollo Pericoloso - intervenire : Roma – Il capogruppo del Pd in Campidoglio Antongiulio Pelonzi e il consigliere capitolino dem Marco Palumbo hanno rilasciato in una nota congiunta alcune dichiarazioni. “Il pericolo rappresentato dalle condizioni del Cinema Apollo e’ noto dal gennaio 2017. Almeno così afferma la sindaca Raggi rispondendo ad una interrogazione presentata dai consiglieri del PD del I Municipio. A distanza di un anno e mezzo il rischio ...

Juventus - spunta lo scambio clamoroso con l'Inter : Icardi Per Higuain più 50 milioni di euro : Il futuro di Mauro Icardi potrebbe passare da Torino, sponda Juventus. Secondo il Corriere della Sera, l'Inter e il club juventino sarebbe in corso una trattativa per uno scambio clamoroso: l'...

Iliad è arrivata in Italia : chiamate e SMS illimitati e 30 GB di Internet a 5 - 99 euro Per sempre : Iliad è finalmente sbarcata in Italia, dopo mesi di attesa. Scopriamo quali sono le tariffe e le strategie applicate dal gruppo francese. L'articolo Iliad è arrivata in Italia: chiamate e SMS illimitati e 30 GB di Internet a 5,99 euro per sempre proviene da TuttoAndroid.

Icardi alla Juventus Per Higuain più 50 milioni/ L’Inter ci pensa : clamoroso scambio di calciomercato : Icardi alla Juventus per Higuain più 50 milioni: L’Inter ci pensa. Sarebbe pronto un clamoroso scambio di calciomercato sull'asse Torino-Milano, con i due bomber pronti a dire addio(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 08:51:00 GMT)

Totoministri : Belloni agli Esteri - Tronca verso l'Interno : tutti gli ostacoli Per chiudere la squadra : Come ha dimostrato ai tempi in cui era solo Mister Spending review, Carlo Cottarelli è un tipo tosto. Uno che non si scoraggia. E senza fronzoli, senza concessioni a vecchie liturgie prive di...