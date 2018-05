Per difendere Savona | Di Maio si inventa il Cottarelli no euro

Un evento Per 'difendere' il parco Gondar. Community di associazioni scende in piazza a suon di musica - : «Non condividiamo l'idea che gli spettacoli proposti siano stato motivo di un turismo degradante per la città, anzi, i fruitori del parco Gondar hanno sempre trovato una location pronta a soddisfare ...

Cinque anni in mare con la barca a vela Per difendere il Mediterraneo dagli assalitori : ... "Stojan Decu, l'Altro Uomo", , Bompiani 2005 " Premio Volpe d'Oro, , un romanzo sul grande tema dell'identità; "Vele , White Star", 2008 " Premio Sanremo, , immagini e testi sulle vele e il mondo ...

Governo - Salvini : “Se Berlusconi vota Cottarelli - addio alleanza”. Brunetta : “Diremo sì Per difendere risparmi” : Superata la notte – una delle più buie della recente storia repubblicana – il leader del Carroccio Matteo Salvini torna a parlare della crisi istituzionale scoppiata dopo il no di Mattarella al nome di Paolo Savona per il dicastero del Tesoro. E inizia a dettare la linea della Lega per la prossima fase politica. “Noi con i 5 stelle alle elezioni? Vedremo, valuteremo sui progetti. Ma vorrei sapere che fa Berlusconi“, ha ...

Governo - la Terza Repubblica nasce con l’ora più buia : la decisione di Mattarella su Savona Per difendere la Costituzione : La crisi più lunga si trasforma nell’ora più buia. Non della Repubblica, di sicuro delle sue istituzioni. Il crollo non è più quello dei partiti, non è più quello del sistema politico, ma di quello dell’ossatura dello Stato. Dopo 85 giorni di trattative sincere oppure no, volontà autentiche e non, la Terza Repubblica si ripiega su se stessa. In un’ora tutto si sgonfia: il contratto di programma, la maggioranza così strana, il ...

L'ora più buia di Mattarella : la scelta obbligata di difendere l'interesse nazionale dopo il no dei partiti alla soluzione Giorgetti Per l'Economia : Il tono è tono sobrio, le parole senza aggettivi. Dieci minuti. È uno dei discorsi più drammatici della storia della Repubblica, nella crisi più lunga che l'Italia abbia mai conosciuto. Sergio Mattarella difende la Costituzione e l'interesse nazionale. Spiega come, in questi 85 giorni, ha favorito il confronto, agevolando ogni soluzione, aspettando esigenze e necessità dei partiti, reiterate richieste di tempo, ...

Marco Travaglio - la reazione scomposta : come insulta Maria Elena Boschi e Angelino Alfano Per difendere Giuseppe Conte : 'E allora Angelino Alfano e Maria Elena Boschi ?'. A chi accusa Giuseppe Conte di essere un 'signor nessuno' della politica , definizione impossibile da smentire, , Marco Travaglio reagisce come ogni bambino ha fatto almeno una volta nella sua vita: specchio riflesso. L'editoriale del direttore del Fatto ...

La Lega propone il ministero del Made in Italy Per difendere i prodotti del Belpaese : A pochi giorni dal giuramento del premier Conte, M5S e Lega lavorano alla squadra di governo. Secondo quanto si apprende, la Lega vorrebbe proporre un ministero del Made in Italy per la tutela dei prodotti del Belpaese e dunque vorrebbe creare un nuovo ministero accorpando quello delle Politiche Agricole con quello del Turismo. Il dicastero del Made in Italy, qualora l'operazione andasse in porto, verrebbe affidato a Gianmarco Centinaio.Continua ...

Perugia - papà stuprava figlia 12enne : «Così ti puoi difendere da chi ti vuole violentare» : «Te lo faccio, così ti puoi difendere da chi ti vuole violentare»: con questa atroce giustificazione un padre cinquantenne della provincia di Perugia violentava sua figlia di 12...

Lina/ Chi è la moglie di Pippo Fava? Un marito da difendere Per tutta la vita! (Prima che la notte) : Lina, la moglie di Pippo Fava interpretata da Lorenza Indovina tra i protagonisti del film di Daniele Vicari trasmesso su Rai Uno stasera in prima tv. (Prima che la notte) L'attrice Lorenza Indovina sta vivendo sicuramente un grande momento nella sua carriera, stasera è tra i protagonisti del film Prima che la notte in onda su Rai uno dove interpreta il ruolo di Lina la moglie di Pippo Fava.

Intelligenza artificiale e blockchain Per difendere il Made in Italy in agricoltura : Puntando sull'innovazione è possibile, non solo recuperare efficienza, ma anche mettere in moto un circolo virtuoso di crescita che coinvolga tutti i settori dell'economia', ha dichiarato Simonetta ...

Boxe – Korubanov pronto a difendere il titolo : le sensazioni del campione dei pesi suPerpiuma : Le sensazioni di Faroukh Kourbanov, campione dell’Unione europea dei pesi superpiuma, pronto a difendere il titolo contro Boschiero Il campione dell’Unione Europea dei pesi superpiuma Faroukh Korubanov (26 anni, 15-0 con 3 vittorie prima del limite) è pronto per difendere il titolo contro Devis Boschiero (36 anni, 45 vittorie, 5 sconfitte e 1 pari), sabato 19 maggio, al teatro Principe di Milano nel clou della riunione organizzata dalla ...

Confagricoltura : 'Sarà proibito anche sparare a salve Per difendere le colture dai volatili?' : Daniela Savi riconfermata sindaco di Leonardo Spa 3 Badante o convivente more uxorio? 4 Dop e Igp, valore aggiunto per produttori e territorio In un mondo che sta a sentire le ragioni di tutti, tranne che quelle di coloro che sono impegnati a produrre, succede anche che trovi spazio la lamentela nei confronti dei dissuasori sonori utilizzati, con ...

Attentato Parigi - Gentiloni : insieme Per difendere la nostra libertà : "Ancora terrorismo. Ancora a Parigi. Solidarietà alle famiglie colpite e alle autorità francesi. Uniti per difendere la nostra liberta'". Lo scrive il presidente del consiglio, Paolo Gentiloni su ...