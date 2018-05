Pentathlon | Coppa del Mondo 2018 | i ranking senior aggiornati Alice Sotero a ridosso

Pentathlon - Coppa del Mondo Sofia 2018 : ancora una tappa incolore per gli azzurri : Dopo le prime due, che diverse soddisfazioni avevano regalato all’Italia, le ultime due tappe della Coppa del Mondo di Pentathlon moderno sono state molto avare con i colori azzurri: anche a Sofia, in Bulgaria, i nostri portacolori hanno faticato, e non poco nelle tre gare in programma. Dopo le vittorie delle prime due staffette miste ed il secondo posto di Alice Sotero, dopo il ritiro del Sestriere, la nazionale non è stata ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Sofia 2018 : Francesca Tognetti e Giuseppe Mattia Parisi chiudono undicesimi nella staffetta mista : Si chiude senza acuti la tappa bulgara della Coppa del Mondo di Pentathlon moderno: a Sofia nella staffetta mista, ultima prova in programma, Francesca Tognetti e Giuseppe Mattia Parisi si classificano undicesimi sulle 12 coppie che hanno portato a termine la gara. Vittoria per la Repubblica Ceca con 1448 punti, davanti all’Egitto, secondo a quota 1436, ed alla Bielorussia, terza con lo stesso score, ma beffata per soli sei decimi di ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Sofia 2018 : Riccardo De Luca chiude decimo - più indietro Giuseppe Mattia Parisi : Avara di soddisfazioni per i colori azzurri anche la finale maschile della quarta tappa di Coppa del Mondo di Pentathlon moderno in corso a Sofia, in Bulgaria: Riccardo De Luca, con una gran rimonta nelle prove di equitazione e laser run centra la top ten, andando a prendersi proprio la decima piazza, mentre Giuseppe Mattia Parisi chiude 29°. Vittoria per l’irlandese Arthur Lanigan-o Keeffe, che chiude a quota 1468 dopo aver scavato un bel ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Sofia 2018 : Kate French vince la prova femminile - superando Natalya Coyle nel finale. Indietro le italiane : La britannica Kate French si aggiudica la tappa di Sofia (Bulgaria) della Coppa del Mondo 2018 di Pentathlon moderno. L’atleta classe 1991 ha superato l’irlandese Natalya Coyle proprio nella laser run finale, chiudendo con 1379 punti totali, 13 in più della rivale. In terza posizione si è classificata la russa Uliana Batashova con 1362, mentre è quarta l’australiana Chloe Esposito con 1353. Completano le prime dieci posizioni ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Sofia 2018 : Giuseppe Mattia Parisi e Riccardo De Luca superano le qualificazioni : Anche la formazione maschile della nazionale italiana di Pentathlon, impegnata a Sofia nella quarta tappa di Coppa del Mondo, piazza, come per la gara individuale femminile, due pedine in finale: dopo Alice Sotero ed Alessandra Frezza, che domani saranno impegnate nella competizione femminile, Riccardo De Luca e Giuseppe Mattia Parisi centrano l’atto conclusivo tra gli uomini. Nel Gruppo A Riccardo De Luca centra il 10° ed ultimo posto ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Sofia 2018 : Alice Sotero e Alessandra Frezza si qualificano per la finale - out Francesca Tognetti : Alice Sotero e Alessandra Frezza si qualificano per la prova finale della tappa di Sofia della Coppa del Mondo di Pentathlon moderno 2018. Eliminata, invece, Francesca Tognetti, solamente 22esima nel Gruppo B. Le migliori dei rispettivi raggruppamenti sono risultate la francese Elodie Clouvel nel Gruppo A con 1037 punti e la tedesca Annika Schleu nel Gruppo B con 1016. Alice Sotero si è classificata al sesto posto nel Gruppo A con 1012 punti, ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Sofia 2018 : obiettivo per l’Italia riscattare le ultime uscite : Dopo il lungo ritiro in altura al Sestriere l’Italia non ha brillato nella terza tappa di Coppa del Mondo di Pentathlon: gli azzurri probabilmente affaticati dai carichi di lavoro non hanno brillato né nelle prove individuali, né nella staffetta mista che due vittorie aveva regalato alla nostra nazionale nelle prime due prove stagionali. Si tratta dell’ultimo appuntamento internazionale della categoria senior prima della finali di ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Kecskemet 2018 : tappa incolore per gli azzurri. Gambe pesanti dopo il ritiro al Sestriere? : Una tappa di Coppa del Mondo di Pentathlon così avara per i colori azzurri davvero stentiamo a ricordarla negli ultimi tempi: Alice Sotero nell’individuale e le ottime staffette miste messe in campo finora ci avevano abituato davvero fin troppo bene, invece a Kecskemet, l’azzurro visto è stato davvero sbiadito. Finale femminile centrata soltanto da due atlete, Claudia Cesarini ed Irene Prampolini, con quest’ultima che ha ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Kecskemet 2018 : nella staffetta mista l’Italia è decima. Dominio magiaro - poi Irlanda e Cina : Neppure la staffetta mista riscatta una tappa di Coppa del Mondo di Pentathlon davvero incolore per l’Italia: a Kecskemet, in Ungheria, la vittoria va ai padroni di casa Bence Demeter e Sarolta Kovacs, che hanno dominato chiudendo a quota 1410, nettamente davanti all’Irlanda di Kate Coleman Lenehan e Michael Healy (1395) ed alla Cina di Xhong Xiuting e Zhang Linbin (1384). Irene Prampolini e Mattero Cicinelli hanno chiuso al decimo ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Kecskemet 2018 : la finale maschile va al sudcoreano Jun Woongtae : Nella finale maschile della tappa magiara della Coppa del Mondo di Pentathlon, senza azzurri tra i magnifici 36, si impone il sudcoreano Jun Woongtae, che a Kecskemet precede il bielorusso Ilya Palazkov ed il magiaro Bence Demeter, il quale soffia il podio al transalpino Jean Baptiste Mourcia in volata. Il sudcoreano è partito forte, dominando la prova di scherma con 23 assalti vinti e 12 persi (238 punti), puntellando poi la vetta della ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Kecskemet 2018 : vince in volata Chloe Esposito su Prokopenko e Kim - 20esima Prampolini - 35esima Cesarini : La tappa ungheresi di Kecskemet valevole per la Coppa del Mondo femminile di Pentathlon va, non senza emozioni, alla australiana Chloe Esposito che chiude con 1339 punti, appena 4 sulla bielorussa Anastasiya Prokopenko e sulla coreana Sunwoo Kim che era al comando prima della laser run finale. Quarta posizione per la leader della classifica mondiale, la russa Gulnaz Gubaydullina con 1307, quinta per la padrona di casa Sarolta Kovacs, sesta per ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Kecskemet 2018 : tutti fuori gli azzurri nelle qualificazioni maschili : Sarà senza sussulti patriottici la finale maschile della terza tappa della Coppa del Mondo di Pentathlon moderno: a Kecskemet, in Ungheria, i quattro azzurri impegnati oggi, ovvero Daniele Colasanti, Giuseppe Mattia Parisi, Matteo Cicinelli e Riccardo De Luca, sono stati tutti eliminati nelle qualificazioni. I quattro italiani sono stati equamente distribuiti nei primi due dei tre gruppi di qualificazione, ma per loro il disco rosso è giunto ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Kecskemet 2018 : Claudia Cesarini e Irene Prampolini passano alla fase finale - eliminate le altre azzurre : Saranno due le italiane a prendere parte alla fase finale della tappa ungherese di Kecskemet valevole per la Coppa del Mondo di Pentathlon 2018. Le qualificazioni hanno visto il passaggio del turno di Claudia Cesarini e di Irene Prampolini, mentre vengono eliminate Elena Micheli e Aurora Tognetti. Le atlete erano suddivise in tre raggruppamenti. Andiamo a vedere come si sono classificate. Il Gruppo A si conclude con la tedesca Annika Schleu ...