Pensioni | novità oggi 29 maggio su lavoratori precoci | donne e quota 100

Pensioni - novità al 25 maggio su Opzione Donna - Quota100 e 41 anni : Le ultime novità sulle Pensioni aggiornate ad oggi 25 maggio fanno riferimento a Opzione Donna, le pressioni su quota 100 e l'annunciato rinvio di quota 41. In attesa che si conosca la squadra dei ministri del nuovo governo, le più recenti indiscrezioni giornalistiche danno la proroga del regime sperimentale per le donne come la misura più probabile ad essere attuata, così da assegnare un senso alla data del 31 dicembre 2018. Nel frattempo, non ...

Ultime Pensioni anticipate 2018 : novità su quota 100 - 41 e Adv 2021-2022 : Proprio mentre M5S e Lega discutono di riforma delle pensioni anticipate con uscita a quota 100 e a quota 41, arrivano novità importanti sul meccanismo della speranza di vita adottato dalla Legge Fornero. Infatti, il sistema che aumenta i requisiti di età e dei contributi versati, validi sia per la pensione di vecchiaia che per la pensione anticipata, dovrebbe subire uno stop a partire dal 2021, primo anno che abbraccia il biennio fino al ...

Pensioni - novità oggi 22 maggio su lavoratori precoci - quota100 e assegni d'oro : Le ultime novità sulle Pensioni aggiornate ad oggi 22 maggio si riferiscono ai lavoratori precoci, il pensionamento con quota 100 e il taglio ai cosiddetti assegni d'oro. Il tema previdenziale, ora dopo ora, diventa sempre più importante per milioni di italiani. Sembra, infatti, tutto pronto per la nascita del nuovo governo, dopo l'incontro di ieri al Quirinale tra la delegazione di M5S e Lega Nord ricevuta dal Presidente della Repubblica Sergio ...

Pensioni - governo giallo-verde : superministro per stop a Fornero - le novità Video : Un superministro per mettere mano alla riforma Pensioni targata Fornero e per gestire, tra gli altri, questioni importanti come il reddito di cittadinanza, il cavallo di battaglia del Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio pronto a formare il governo con la Lega di Matteo Salvini. E’ una delle ipotesi che circola con sempre più insistenza nelle ultime ore in vista delle nuove consultazioni al Quirinale. governo, Matteo Salvini e Luigi Di Maio oggi ...

Pensioni 2018 : notizie - novità - calcolo e tutto quello che c'è da sapere : Come si calcola la mia pensione? Quali sono le ultime notizie sulle Pensioni? E la legge Fornero sarà modificata o abolita? Lo avete chiesto a Google. Vi rispondiamo noi con...

Pensioni : Quota 100 e Opzione donna nel contratto definitivo M5s-Lega - le novità Video : Ecco cosa prevede in materia di riforma Pensioni il contratto di governo giallo-verde, nella sua versione definitiva sottoposta al voto sulla piattaforma Rousseau del Movimento 5 stelle guidato da Luigi Di Maio. Di certo si parla di superamento della legge Fornero gia' nel titolo del paragrafo dedicato alla previdenza. Di certo c’è anche la Quota 100: in pratica per andare in pensione si devono sommare eta' anagrafica e anzianita' contributiva e ...

Pensioni - novità al 17 maggio su Opzione Donna - 57 anni e quota100 Video : Le ultime novita' sulle Pensioni aggiornate ad oggi 17 maggio riguardano Opzione Donna e la possibilita' di andare in pensione a 57 anni, oltre alla cosiddetta quota 100. L'assist è offerto dalla bozza di contratto definitiva per il nuovo governo a guida M5S e Lega Nord, dove compaiono le due misure sopra indicate all'interno del capitolo relativo al superamento della legge Fornero o - come viene indicato nel documento - abolizione degli ...

Flat tax - Pensioni : le novità del contratto “L’Italia blocca la Tav? Dovrà rimborsare” : Fisco, giustizia, grandi opere, gioco d’azzardo, vaccini, migranti, sicurezza stradale, previdenza, lavoro, reddito di cittadinanza. Nell’ultima bozza del contratto, i punti del programma

Flat tax - taglio delle Pensioni : le novità Il contratto 5 Stelle-Lega : leggi il testo : Fisco, giustizia, grandi opere, gioco d’azzardo, vaccini, migranti, sicurezza stradale, previdenza, lavoro, reddito di cittadinanza. Nell’ultima bozza del contratto, i punti del programma.-- Sulle pensioni non c’è solo lo stop alla legge Fornero. Il punto 24 del contratto dice che «per una maggiore equità sociale riteniamo altresì necessario un intervento finalizzato al taglio delle cosiddette pensioni d’oro (superiori ai 5.000 euro netti ...

Pensioni 2018 : notizie - novità - calcolo e tutto quello che c'è da sapere : Come si calcola la mia pensione? Quali sono le ultime notizie sulle Pensioni? E la legge Fornero sarà modificata o abolita? Lo avete chiesto a Google. Vi rispondiamo noi con...

Pensioni 2018 : notizie - novità - calcolo e tutto quello che c'è da sapere : Come si calcola la mia pensione? Quali sono le ultime notizie sulle Pensioni? E la legge Fornero sarà modificata o abolita? Lo avete chiesto a Google. Vi rispondiamo noi con questo speciale Pensioni 2018, con una rassegna delle ultime notizie per essere aggiornati su uno dei temi che appassiona di più il dibattito pubblico in Italia. --Tutte le novità 2018 su Pensioni e sistema previdenziale, le riforme in tema di Ape volontario e pensione ...

Pensioni : novità al 9 maggio su Opzione Donna - quota 100 e 64 anni : Le ultime novità sulle Pensioni aggiornate ad oggi 9 maggio hanno in vetrina Opzione Donna e il pensionamento anticipato con la formula quota 100 a 64 anni di età anagrafica e 36 anni di contributi. Due dei temi principali della riforma previdenziale sono stati ripresi dal portale Ipsoa in un interessante approfondimento di questa mattina. Sullo sfondo il governo neutrale e le decisioni che il nuovo premier - nelle ultimissime ore Elisabetta ...

Pensioni anticipate e vecchiaia 2018 - statali : novità uscita nati 1952-1962 : Arrivano novità sulle cifre delle uscite con pensione anticipata o Pensioni di vecchiaia dei dipendenti statali, in primo luogo dei nati negli anni che vanno dal 1952 al 1962. Secondo i calcoli della Ragioneria Generale dello Stato, riportati dal Corriere della Sera, nei prossimi cinque anni andranno in pensione circa 450 mila dipendenti del pubblico impiego con conseguente ritorno alle assunzioni nella Pubblica amministrazione e sblocco del ...

Pensioni - novità al 8/5 : Previdenza complementare - conviene davvero? : Le ultime interessanti notizie sulle Pensioni all'8 maggio 2018 giungono da Federcontribuenti che sembra, attraverso le parole di Marco Paccagnella, mettere in guardia i cittadini circa la Previdenza complementare. Ecco le sue importanti osservazioni che certamente faranno riflettere. Pensioni 2018, verso la Previdenza complementare: rischio o opportunità? Le parole pronunciate da Paccagnella e l’esempio mostrato sembrerebbero andare in ...