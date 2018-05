Pensioni | novità oggi 29 maggio su lavoratori precoci | donne e quota 100

Pensioni - novità al 28 maggio su Opzione Donna - quota100 e 41 anni Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 28 maggio non possono prescindere dalle evoluzioni politiche di queste 24 ore. Se fino a qualche giorno fa sembrava tutto pronto per Opzione Donna, il pensionamento con quota 100 e la quiescenza dopo 41 anni di contributi, adesso il passo indietro sul fronte previdenziale è praticamente certo. Il no a Paolo Savona come ministro dell'Economia ha decretato il fallimento del progetto di governo M5S e Lega ...

Pensioni : con il Governo Cottarelli salta lo stop alla Fornero - le novità Video : Altro che riforma Pensioni. Sfuma, almeno per il momento, il piano del Governo giallo-verde che stava per nascere con il premier incaricato Giuseppe Conte [Video] che però ha rinunciato all’incarico dopo il veto del Quirinale sull’euroscettico Paolo Savona come possibile ministro dell’Economia e delle Finanze. Spente sul nascere le speranze che si erano riacceso sul fronte dell’abolizione della legge Fornero, varata nel 2011 dal Governo tecnico ...

Pensioni - ultimissime novità ad oggi 27/5 su quota 100 - esodati - opzione donna Video : Le novita' sulle Pensioni ad oggi 27 maggio 2018 vedono la tematica al centro delle ultime vicende finanziarie, con particolare riferimento alla crescita dello spread e del rischio Paese. I tecnici internazionali indicano infatti proprio il superamento della legge Fornero tra i maggiori elementi di rischio per la tenuta dei conti. Nel frattempo dalla politica continua la linea di fermezza in merito al rilancio della flessibilita' previdenziale ...

Pensioni - novità al 25 maggio su Opzione Donna - Quota100 e 41 anni Video : Le ultime novita' sulle Pensioni aggiornate ad oggi 25 maggio fanno riferimento a Opzione Donna, le pressioni su quota 100 e l'annunciato rinvio di quota 41. In attesa che si conosca la squadra dei ministri del nuovo governo, le più recenti indiscrezioni giornalistiche danno la proroga del regime sperimentale per le donne come la misura più probabile ad essere attuata, così da assegnare un senso alla data del 31 dicembre 2018. Nel frattempo, non ...

Pensioni - ultime novità oggi 23 maggio su Opzione Donna - quota 100 e 62 anni Video : Le ultime novita' sulle Pensioni aggiornate ad oggi 23 maggio si riflettono su Opzione Donna, la posizione di Boeri su quota 100 e la richiesta di pensionamento a partire dai 62 anni avanzata dalla Cgil. Sono ore decisive per la formazione del nuovo governo M5S-Lega Nord, le due forze politiche che nel loro contratto condiviso hanno promesso di superare la legge Fornero attraverso una serie di provvedimenti su cui ricade il parere favorevole dei ...

Pensioni - verso il Governo Conte : attese novità sullo stop alla Fornero Video : Ormai è certo: si va verso un Governo giallo-verde [Video]che riaccende le speranze di chi da anni attende ormai il superamento della riforma Pensioni targata Fornero varata nel 2011 dal Governo tecnico guidato dal professore Mario Monti sostenuto da una maggioranza parlamentare i larghe intese che andava dal Partito democratico a Forza Italia. Governo politico sara' quello che sta per nascere con la guida del professore Giuseppe Conte, come ...

Pensioni : eliminazione Fornero priorità per la Lega - le novità Video : La riforma Pensioni resta la priorita' della Lega di Matteo Salvini pronta ad andare al governo con il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio. La questione previdenziale è uno dei temi che si è imposto nella campagna elettorale per le elezioni del 4 marzo scorso, poi è rimasto in primo piano nel dibattito politico in vista della formazione del nuovo esecutivo, adesso è inserito nel cosiddetto contratto di governo su cui è stata raggiunta un’intesa ...

Pensioni - ultimissime novità oggi 19/5 su Fornero - vitalizi e flessibilità Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 19 maggio 2018 vedono arrivare nuove conferme in merito all'avvio di un Governo di cambiamento targato 5S e Lega ed alla messa in opera delle riforme proposte sul comparto previdenziale [Video]. Nel frattempo dall'associazione degli ex parlamentari si prospetta un ricorso alle vie legali contro la decisione di ricalcolare tramite il contributivo puro i vitalizi, mentre per quanto concerne il reddito di ...

Pensioni - ultimissime novità oggi 18 maggio : su costo flessibilità - AdV - Fornero Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 18 maggio 2018 vedono moltiplicarsi le stime e le proiezioni sui costi effettivi che potrebbero avere le nuove misure di flessibilita' previdenziale [Video] e di accesso anticipato al pensionamento. Nel frattempo prosegue anche lo scontro politico sul contratto di governo raggiunto tra Lega e Movimento 5 Stelle, mentre resta ancora imprecisato in che modo si affrontera' nel prossimo futuro il delicato ...

Pensioni - novità al 16 maggio su lavoratori precoci - quota 100 ed esodati Video : Le ultime novita' sulle Pensioni aggiornate ad oggi 16 maggio fanno riferimento ai lavoratori precoci e la possibilita' per loro di andare, oltre al sistema quota 100 con 64 anni di eta' 36 di contributi e l'ultima salvaguardia degli esodati. In queste ore l'edizione italiana dell'Huffington Post ha pubblicato in esclusiva la bozza del contratto di governo tra M5S e Lega Nord, nella quale il tema previdenziale occupa un posto di rilievo con le ...

Pensioni : stop alla legge Fornero nel contratto giallo-verde - ultime novità Video : Prevede anche la riforma Pensioni, come ampiamente annunciato, il cosiddetto contratto di governo redatto da tecnici della Lega e del Movimento 5 stelle e adesso al vaglio di Matteo Salvini e Luigi Di Maio per la “bollinatura” finale prima di sottoporre il documento al Capo dello Stato. Sergio Mattarella ha gia' fatto sapere di leggere solo testi definitivi e non bozze di programma [Video]. Ancora, tuttavia, resta il mistero sul nome del ...

Pensioni - novità al 15 maggio su Opzione Donna - quota100 e 62 anni Video : Le ultime novita' sulle Pensioni aggiornate ad oggi 15 maggio hanno in oggetto i temi relativi a Opzione Donna, la quota 100 e la pensione anticipata a 62 anni. Man mano che si avvicina la probabile intesa tra M5S e Lega Nord per il nuovo governo politico, aumenta l'interesse degli italiani sugli strumenti che le due forze politiche intendono utilizzare per superare la legge Fornero. Tra coloro che nutrono maggiore attenzione sull'argomento vi ...

Riforma Pensioni 2018 - Fornero possibilista alle modifiche : le novità Video : Continua il dibattito sulla Riforma delle pensioni. Sull’argomento, intervistata nei giorni scorsi da Repubblica, è tornata a parlare anche Elsa Fornero, che spiega come l’abolizione della Riforma che porta il suo nome [Video] sara' certamente improbabile, ma qualche modifica sulla flessibilita' in uscita potrebbe anche realizzarsi nel tempo. Vediamo le sue parole, che confermano comunque come l’ex ministro del lavoro ai tempi del Governo Monti ...

Pensioni - novità oggi 14 maggio su lavoratori precoci - quota 100 e 64 anni Video : Le ultime novita' sulle Pensioni aggiornate ad oggi 14 maggio hanno per oggetto i lavoratori precoci, la pensione a quota 100 e il pensionamento a 64 anni. In data odierna, Luigi Di Maio e Matteo Salvini saliranno al Colle per riferire al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'esito dei colloqui avuti in questi giorni tra il M5S e la Lega Nord. Qualora dovesse arrivare il semaforo verde da parte del Presidente Mattarella, si attende una ...