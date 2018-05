ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Pd, i militanti bolognesi in piazza per Mattarella: “Allearsi con Berlusconi? E’ il più governativo”. “Rischio fascism… - aperru1 : RT @fattoquotidiano: Pd, i militanti bolognesi in piazza per Mattarella: “Allearsi con Berlusconi? E’ il più governativo”. “Rischio fascism… - AntonelloAng : RT @fattoquotidiano: Pd, i militanti bolognesi in piazza per Mattarella: “Allearsi con Berlusconi? E’ il più governativo”. “Rischio fascism… - fattoquotidiano : Pd, i militanti bolognesi in piazza per Mattarella: “Allearsi con Berlusconi? E’ il più governativo”. “Rischio fasc… -

(Di martedì 29 maggio 2018) “Il Pd con il centrodestra alle future elezioni? Anche Ottaviano e Cesare si sono alleati per vincersi l’un altro. Quando si è fatta la Costituzione, Partito comunista, socialisti, democrazia cristiana si unirono per dare al Paese una struttura condivisa”. “? Non è il nostro alleato naturale ma si è rivelato governativo”. Sulla porta d’ingresso del “Passe-partout” di Bologna, come in altri circoli di tutta Italia, il Pd ha esposto la fotografia diinvitando al rispetto delle istituzioni, dopo la richiesta di impeachment richiesta dal Movimento Cinque Stelle. Isono andati ina volantinare perché “non era mai successo in 70 anni che il presidente della Repubblica fosse minacciato per costringerlo a violare il patto istituzionale”, scrivono. E ipotizzano una strada per il Pd in vista delle future elezioni, non escludendo un’alleanza con il ...