Governo : Guerini - servirebbe fronte ampio per voto a luglio : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Io penso che, visti i tempi tecnici necessari, anche per consentire il voto degli italiani all’estero, non si possa votare prima di settembre. Ma sarebbe utile andare ad elezioni il prima possibile, anche a luglio, se ci fosse una condivisione la più ampia possibile delle forze politiche”. Lo ha detto Lorenzo Guerini del Pd a SkyTg24.“Il momento è preoccupante, quindi serve ...

Pd : Guerini - fronte repubblicano? tema non è sommatoria sigle : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Credo che il tema non sia costruire una sommatorie di sigle, ma discutere con la società italiana sui temi centrali della prossima campagna elettorale, come l’Europa. E ricostruire la fiducia nella democrazia rappresentativa. Più che le sigle, ci interessano gli italiani”. Lo dice Lorenzo Guerini del Pd a SkyTg24 a proposito dell’ipotesi di un ‘fronte repubblicano’ che ...