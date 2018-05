PC Gaming Show | ecco alcuni publisher che parteciperanno all' evento

Annunciate date e orari del PC Gaming Show : Come ogni anno il PC Gaming Show tona sul palco dell'E3 2018. Come riporta Gamingbolt l'evento sarà visibile tramite Twitch, Facebook, YouTube e Steam e si terrà lì11 giugno a partire dalle ore 3pm (ovvero mezzanotte del 12 giugno in Italia). Potrete trovare tutte le varie interviste sul sito ufficiale di PC Gamer ed anche quest'anno torna Sean "Day[9]" Plott come ospite.A parte LawBreakers (che subito dopo la pubblicazione è caduto nel ...