http://feedproxy.goo

: Passa a #Iliad: chiamate ed SMS illimitati, 30GB in 4G+ a 5,99€ per sempre: Iliad, inizia… - giannifioreGF : Passa a #Iliad: chiamate ed SMS illimitati, 30GB in 4G+ a 5,99€ per sempre: Iliad, inizia… - Stex90mi : @JeAVRIL93 passa a Iliad !!! Vodafone si sta scervellando per fare offerta simili ma impossibile !! -

(Di martedì 29 maggio 2018), inizia la #rivoluzione con una tariffa tutto incluso a soli 6€ al mese pere senza vincoli. La tariffa include ancheall’estero e 2GB per navigare quando si è in viaggio. Tutto questo al primo milione di utenti poi non si sa cosa accadrà ai successivi.e rivoluziona il tuo modo di usare lo smartphonerivoluziona realmente le tariffe con un’offerta a cui, in Italia, non siamo abituati anche se il metodi di pagamento per l’acquisto online richiede necessariamente una carta di credito Visa o Mastercard per cui se hai intenzione di farti spedire la SIM a casa non puoi farlo se non possiedi una di queste carte. La tariffa proposta dal quarto operatore italiano, che a partire da oggi è attivo sul nostro territorio, è davvero completa. A 5,99€ al mese, che si possono pagare con carta di credito, addebito su conto corrente oppure ...