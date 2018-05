Parte da Milano il primo instore tour di Irama

Vip Pass per Radio Italia Live – Il concerto a Milano a giugno : come Partecipare al gioco : Vip Pass per Radio Italia Live - Il concerto sono in palio con eprice. L'evento è in programma a Milano per il prossimo 16 giugno ed accoglierà sul palco numerosi ospiti, artisti Italiani ed internazionali del mondo della musica pop e rap. Radio Italia Live – Il concerto sarà trasmesso in diretta su Real Time e su Nove il 16 giugno dalle ore 19.10. L'ingresso al concerto è libero e gratuito e con eprice.it i fan hanno la possibilità di ...

Diretta / Olimpia Milano Brescia (risultato live 30-13) streaming video e tv : l'Olimpia Parte a razzo! : Diretta Olimpia Milano Brescia, streaming video e tv: orario e risultato live di gara-2 della semifinale playoff di basket Serie A1. Colpo della Germani che ha vinto il primo episodio(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 21:00:00 GMT)

Forum PA. Premiato il Bilancio Partecipativo del Comune di Milano : Un progetto “meritevole in base ai criteri di innovatività, trasferibilità, rilevanza e sostenibilità economica”. Con questa motivazione a Roma, nel

Piano City Milano - fine festival sotto la pioggia : “La città oggi è più aperta - inclusiva e Partecipata” : Piano City Milano conferma l’affetto e la grande partecipazione del pubblico (oltre 100mila persone) con il tutto esaurito anche nelle Piano Night al Piano Center Notturno della Palazzina Liberty e nei concerti all’alba, all’Idroscalo e ai Bagni Misteriosi. Il dato a pochi minuti dal concerto di Vinicio Capossela che, nonostante la pioggia, chiuderà la settima edizione del festival alla Gam. ...

SEA Milano DEEJAY TRI - attesi 2.700 Partecipanti alla grande festa del triathlon all’Idroscalo di Milano : Sabato 19 e domenica 20 maggio torna l’avvincente due giorni di nuoto, ciclismo, corsa. Tra i campioni in gara anche Daniel Fontana e Dario Chitti Ben 2.700 appassionati triatleti, di cui 2.000 per le gare Olimpico e Sprint, 300 per il Super Sprint e 400 per le gare Kids, raggiungeranno sabato 19 e domenica 20 maggio l’Idroscalo di Milano per la seconda edizione di SEA Milano DEEJAY TRI. Questi i numeri che confermano il successo della ...

BORSA MILANO Parte in rialzo con Europa piatta - bene Tim - ... : Piazza Affari tenta un minirimbalzo dopo il tonfo di ieri dovuto all'incertezza politica. ** Nelle prime battute l'indice FTSE Mib sale dello0,79%, l'Allshare dello 0,76% contro un'Europapiatta. ** TELECOM ITALIA sale dell'1,16% dopo i contitrimestrali annunciati ieri che su base ...

Milano : alla Food Week aumentano i Partecipanti : Milano, 14 mag. (AdnKronos) – Oltre 100mila partecipanti, con un incremento superiore al 40% rispetto all’edizione del 2017, per un totale di 204 eventi gratuiti a Milano nelle 8 cucine tematiche disseminate per la città, senza contare quelli extra ‘ più di 100 ‘ inseriti nel palinsesto. E’ il bilancio della nona edizione della Milano Food Week, che ha confermato il successo di un format consolidato. Più di 100 sono ...

Diretta / Olimpia Milano Cantù (risultato live 33-18) streaming video e tv : Olimpia - Partenza sprint (basket) : Diretta Olimpia Milano Cantù info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket, gara-1 dei quarti dei playoff (oggi 12 maggio)(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 20:46:00 GMT)

Si apre spiraglio nella crisi - Milano (+0 - 5%) riParte con banche e petrolio : Piazza Affari è stata la migliore del Vecchio Continente. Bper ha guadagnato oltre l'8% dopo l'utile record del primo trimestre. Bene anche Saipem ed Eni sulla volata del prezzo del greggio balzato su nuovi massimi da tre anni, dopo la disdetta dell'accordo sul nucleare con l'Iran da parte degli Usa. Lo spread ha chiuso in area 132 punti ...

Maltempo - ancora temporali in gran Parte d’Italia : nubifragio a Orte - a Milano scatta il piano emergenza : FOrte Maltempo in gran parte d’Italia, dove le intense piogge hanno causato diversi danni: tombini saltati, fiumi in piena e binari allagati con il traffico ferroviario in difficoltà sulla Roma-Firenze. Il comune di Milano ha convocato il centro operativo “con procedura d’urgenza” attivando il “piano per l’emergenza idrica”. Preoccupa sopratutto l’abbondante pioggia caduta nel pomeriggio sulla zona ...

Trasporto aereo : Parte volo diretto Air Arabia Milano-Alessandria d'Egitto : L'Egitto, prosegue, rappresenta 'uno dei luoghi culturali e di vacanza più unici al mondo e siamo lieti di offrire ai nostri clienti di Milano e Bergamo l'opportunità di esplorare questa fantastica ...

Trasporto aereo : Parte volo diretto Air Arabia Milano-Alessandria d'Egitto : Milano, 5 mag. (AdnKronos) - Air Arabia Egypt ha iniziato i voli diretti tra l'Italia e l'Egitto collegando Milano Bergamo due volte a settimana dal suo hub ad Alessandria, in Egitto. Lo comunica Sacbo, precisando che il volo inaugurale E5103 è atterrato ieri sera alle 19.45, ora locale, all'aeropor