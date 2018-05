Parco Aspromonte | positivo il trend di crescita della popolazione di Capriolo

Calabria - Parco Aspromonte : istituite 21 Zone Speciali di Conservazione : Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha designato 21 siti ricadenti interamente o parzialmente nel Parco dell’ Aspromonte , quali nuove Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Con la Istituzione di queste “ Zone ”, l’Unione Europea ha definito un importante strumento per la protezione della biodiversità e la Conservazione degli habitat, della flora e della fauna in natura. Le nuove ZSC del Parco dell’ Aspromonte sono ...

Parco Nazionale dell’Aspromonte : si “illumina” Precacore - borgo antico di Samo : L’Accordo di Programma tra Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e Amministrazione Comunale, siglato con l’obiettivo del recupero architettonico, della messa in sicurezza della rupe e della valorizzazione culturale di Precacore , “centra” un altro importante risultato. L’ antico borgo , infatti, ha vinto il buio dei decenni riconquistando la luce grazie ad un innovativo impianto di illuminazione a risparmio energetico. Alla suggestiva cerimonia di ...

Parco Nazionale dell’Aspromonte : riqualificazione dell’antico borgo di Precacore - nuovo impianto di illuminazione a risparmio energetico : Giovedì 26 Aprile alle ore 20:30 verrà inaugurato il nuovo impianto di illuminazione a risparmio energetico nel borgo di Precacore a Samo, finanziato dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e realizzato dall’Amministrazione Comunale in attuazione dell’Accordo di Programma tra l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e il Comune per la riqualificazione dell’antico borgo di Precacore . L'articolo Parco Nazionale dell’Aspromonte : riqualificazione ...

Giornata della Terra : il Parco dell’Aspromonte “merita di stare nel network dei geositi di rilevanza internazionale” : “Nell’Earth Day, la Giornata mondiale per la Tutela dell’ambiente e la salvaguardia del pianeta, da rappresentante istituzionale, anche del territorio reggino – spiega Maria Tripodi, deputata di Forza Italia – mi e’ sembrato opportuno fare un atto concreto e firmare il mio sostegno alla candidatura del Parco nazionale d’Aspromonte alla Rete Unesco Global Geoparks, aderendo all’appello dei vertici ...

Le bellezze del Parco Nazionale dell'Aspromonte di scena a Fico : Questa settimana, infatti, allo stand della Regione Calabria, si potranno conoscere e degustare i sapori e la storia del territorio ma non solo: risorse, economia, usi e costumi delle diverse ...

La campagna per sostenere la candidatura del Parco dell’Aspromonte all’Unesco Global Geopark : Tutti uniti verso l’obiettivo Unesco. Il Parco Nazionale dell’Aspromonte chiama a raccolta la comunità chiedendo il sostegno all’importante percorso di candidatura alla Rete “UNESCO Global Geopark S”. Un appuntamento che rappresenta l’inizio di una “nuovo percorso storico” per l’Aspromonte che, con le sue eccellenze geologiche, naturalistiche, culturali e antropologiche, intende esaltare Bellezza e Dignità. L’UNESCO Global Geopark s è uno ...

Il ritorno dei Rapaci : Birdwatching con il Parco dell’Aspromonte : Sono già in corso, da alcune settimane, le attività di monitoraggio della migrazione primaverile degli uccelli Rapaci e delle cicogne organizzate dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte . Le indagini sono inserite all’interno di una specifica Azione del Programma Operativo Calabria 2014-2020, finanziata dalla Regione e finalizzata ad acquisire dati ed informazioni sulle specie e sugli habitat di interesse comunitario presenti nei siti della ...

Parco dell’Aspromonte : nel weekend il Meeting Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE : Tre giorni intensi di conferenze, seminari formativi, escursioni, proiezioni e tavoli tematici: sarà il Parco dell’Aspromonte ad ospitare il Meeting Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE . Da venerdì 6 fino a Domenica 8 Aprile a Gambarie, tutto il mondo AIGAE si trasferirà in Aspromonte, per attività di aggiornamento, dibattiti e confronti sulla valorizzazione del territorio. L’evento, fortemente voluto dall’Ente Parco Nazionale ...

Ambiente : “Aigae sostiene la Candidatura del Parco Nazionale dell’Aspromonte a patrimonio Unesco” : “Aigae sostiene la Candidatura del Parco Nazionale dell’Aspromonte a patrimonio Unesco. Con la particolarità delle sue rocce, l’Aspromonte ha una storia geologica di estremo rilievo per la comunità geologica e non solo”. Lo ha affermato Filippo Camerlenghi, Presidente Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE, alla vigilia dell’importante e grande Meeting Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche Italiane, in programma da ...