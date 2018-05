Papa : essere santi non è avere visioni : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 29 MAG - Nei momenti di prova non tornare agli schemi del mondo, che tolgono libertà. Bisogna invece rimanere in cammino verso la santità. Lo ha ricordato il Papa nella ...

Papa Francesco/ “La santità non è avere le visioni - ma vivere da cristiani : essere liberi e non conformarsi” : Papa Francesco nell'omelia della messa mattutina a Casa Santa Marta ci ricorda che ogni cristiano è santo, non solo qualcuno, e ci spiega qual è il cammino della santità(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 16:21:00 GMT)

Il benessere profuma di frutta con fichi d’India - frutti di bosco - ciliegie - cocco - Papaya e kiwi : Chi da bambino, dopo averla rifiutata, si è sentito ripetere troppo volte “almeno un pezzetto, ché ti fa bene!”, finalmente ha la sua rivincita: mangiarla non è l’unico modo per sfruttare i benefici delle vitamine e degli antiossidanti contenuti nella frutta. Le sue proprietà sono un toccasana anche per la pelle perché aiutano a combattere l’invecchiamento cellulare, contrastano la produzione di radicali liberi, hanno un effetto levigante e ...

L'ira del papà di Blu : 'Assurdo essere convocati dai pm per cambiare il nome di una figlia' : convocati in tribunale perchè hanno chiamato a figlia Blu . Poi il tribunale rinuncia al ricorso e il giudice ammette il nome Blu. Ai genitori della piccola, Libaan Bosir Scek Mohamed e Rosamaria ...

Meloni : mamme e papà hanno diritto di essere festeggiati : Meloni: sarebbe decisione ridicola e scandalosa Roma – Di seguito quanto detto da Giorgia Meloni. ‘Viva la mamma’ e ‘Viva il papa”. Sono gli striscioni esposti stamattina in piazza del Campidoglio in un flash mob organizzato da Fratelli d’Italia. Insieme ad alcune associazioni di famiglie hanno protestare “contro la decisione presa da un asilo della Capitale di non celebrare la festa della mamma, di ...

Papa Francesco : “Molti mali potrebbero essere evitati con l’attenzione allo stile di vita” : “Siamo sempre più consapevoli del fatto che molti mali potrebbero essere evitati se ci fosse una maggiore attenzione allo stile di vita che assumiamo e alla cultura che promuoviamo. Prevenire significa avere uno sguardo lungimirante verso l’essere umano e l’ambiente in cui vive. Significa pensare a una cultura di equilibrio in cui tutti i fattori essenziali – educazione, attività fisica, dieta, tutela dell’ambiente, osservanza dei ...

Rocco Papaleo : 'Ho un'ambizione : essere applaudito - ma da cantautore' : L'impressione è che Rocco Papaleo, in questa passeggiata di domande e risposte, non abbia nascosto molto. Nonostante il titolo l'ultimo film, Tu mi nascondi qualcosa, che esce nelle sale il 25 aprile ...

Papa : don Tonino Bello - 'essere - sempre e dovunque - costruttori di pace' : 'Siamo chiamati tutti, in qualsiasi situazione ci troviamo, a essere portatori di speranza pasquale, 'cirenei della gioia', come diceva don Tonino; servitori del mondo, ma da risorti, non da ...

Il prontuario del Papa su come essere santi e felici nel mondo di oggi : La santità, chiarisce, "è parresia: è audacia, è slancio evangelizzatore che lascia un segno in questo mondo". Tutti possono essere santi, tutti i membri del "popolo di Dio" , popolo è termine che ...

Papa Francesco risponde a chi lo accusa di essere comunista : “Povertà e migranti non sono temi marginali” : “Nocivo e ideologico è anche l’errore di quanti vivono diffidando dell’impegno sociale degli altri, considerandolo qualcosa di superficiale, mondano, secolarizzato, immanentista, comunista, populista. O lo relativizzano come se ci fossero altre cose più importanti o come se interessasse solo una determinata etica o una ragione che essi difendono”. Papa Francesco risponde così, nella sua esortazione apostolica sulla chiamata alla santità nel ...

Leone - Fedez : “E’ vero - un bambino non può scegliere se essere mostrato sui social. Ma preferiamo farlo io e Chiara e non i Paparazzi” : Fedez ha deciso di rompere il silenzio e di dire la sua sulle tante critiche che in questi giorni sono piovute addosso a lui e alla compagna Chiara Ferragni. Il motivo? Secondo alcuni Leone, il loro bebè nato da pochi giorni, sarebbe eccessivamente esposto sui social. “E’ vero, un bambino non può scegliere se essere mostrato sui social o meno, esattamente come non può scegliere se essere battezzato”. “I criteri per ...