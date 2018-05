Pallavolo – Nations League | Italia sorpresa dal Giappone | le azzurre si arrendono con il

Pallavolo – Nations League - Cristina Chirichella raggiunge le compagne : “non vedevo l’ora di essere qui” : Da domani tonerà a vestire i gradi di capitano azzurro Cristina Chirichella, all’esordio nella Volleyball Nations League Giornata di vigilia per la nazionale italiana femminile che domani tornerà in campo nella Volleyball Nations League, affrontando il Giappone (ore 12 italiane). La gara, trasmessa in diretta da Raisport + HD, aprirà la pool 12 che si disputa all’ Hong Kong Coliseum e nella quale sono presenti anche Cina e Argentina: secondo ...

Pallavolo – Nations League : le azzurre si preparano al terzo round di Hong Kong - martedì la sfida al Giappone : La Nazionale italiana di Pallavolo femminile si prepara al terzo round della Volleyball Nations League, martedì si comincia con il Giappone Prosegue la marcia d’avvicinamento della nazionale italiana femminile al terzo round della Volleyball Nations League. Le azzurre da martedì a giovedì saranno impegnate a Hong Kong (Pool 12), dove affronteranno nell’ordine: Giappone (29/5, alle ore 12), Argentina (30/5, ore 12) e le campionesse olimpiche ...

Pallavolo - Nations league : Italia-Corea del Sud 3-0 : La nazionale italiana femminile di volley ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva nella Nations league. Le azzurre hanno battuto la Corea del Sud per 3-0 , 25-17, 25-21, 25-21, . Grazie a questa ...

Pallavolo – Nations League : l’Italia concede il bis - stesa la Corea del Sud padrona di casa con un netto 3-0 : Seconda vittoria per la Nazionale italiana nella Volleyball Nations League, battuta 3-0 la Corea del Sud padrona di casa La nazionale italiana femminile ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva nella Volleyball Nations League, 3-0 (25-17, 25-21, 25-21) sulla Corea del Sud. Contro la formazione asiatica le ragazze di Mazzanti hanno sfoderato una grande prestazione, sia a livello di singole che di gioco collettivo. Fin dall’inizio gara le ...

Pallavolo – Volleyball Nations League : la sfida delle azzurre contro la Russia in diretta su RaiSport : Volleyball Nations League: Italia-Russia in diretta su RaiSport + Hd (ore 8) Prenderà il via domani il secondo round della Volleyball Nations League con la nazionale italiana femminile impegnata nella Pool 6 in Corea del Sud. Il trittico di gare delle azzurre sarà aperto dalla sfida contro la Russia (ore 8 italiane): match trasmesso in diretta da RaiSport + Hd. Mercoledì sarà poi la volta delle Germania (ore 9, diretta su RaiSport + Hd), mentre ...

Pallavolo – Nations League : seconda sconfitta per l’Italia - azzurre sconfitte 2-3 dalla Polonia : La Nazionale italiana femminile di Pallavolo incassa la seconda sconfitta nella Nations League, perdendo 2-3 contro la Polonia Nella Volleyball Nations League è arrivata la seconda sconfitta per la nazionale italiana femminile, 2-3 (25-21, 14-25, 25-19, 17-25, 12-15) per mano della Polonia. Le ragazze di Davide Mazzanti hanno giocato un match contraddistinto da alti e bassi: convincenti il primo e terzo set, male il secondo e quarto. Tutto si è ...

Pallavolo – Nazionale femminile : azzurre ko all’esordio nella Volleyball Nations League : Volleyball Nations League: all’esordio le azzurre cedono alla Turchia 3-0 all’esordio nella Volleyball Nations League la Nazionale italiana femminile è stata battuta 3-0 (25-21, 25-21, 25-20) dalla Turchia. Per tutta la gara la giovani azzurre di Davide Mazzanti hanno faticato a reggere il ritmo delle turche, trovando molte difficoltà soprattutto in attacco. Dall’altra parte della rete, invece, la Turchia è quasi sempre stata al comando, ...