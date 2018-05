Pallanuoto | Settebello in raduno a Savona | poi amichevole con la Francia I convocati

Pallanuoto : collegiale a Siracusa per il Settebello dal 29 aprile. I convocati di Sandro Campagna : Viaggio verso gli Europei di Barcellona per la nazionale di Pallanuoto maschile. Quattro giorni di collegiale per il Settebello agli ordini di Sandro Campagna in quel di Siracusa dal 29 aprile al 2 maggio. Questi i convocati del ct siciliano: Zeno Bertoli, Marco Del Lungo e Nicholas Presciutti (AN Brescia), Andrea Fondelli, Valentino Gallo e Gianmarco Nicosia (Banco Bpm Sport Management), Vincenzo Dolce e AlesSandro Velotto (Canottieri Napoli), ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : Settebello alla riscossa - e senza quell’inizio da incubo… : L’Europa Cup di Pallanuoto si è vestita di bronzo per l’Italia: con una prestazione superba, ha battuto la Serbia nella finale per il terzo posto ed ha agganciato il gradino più basso del podio, traguardo impensabile dopo aver visto la prima gara della Super Final, un orribile rovescio contro la Spagna, che alla fine ha chiuso in seconda posizione, perdendo dalla Croazia nella finalissima. L’inizio della quattro giorni di gare ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : Italia-Serbia 10-9. Le pagelle della gara : cuore Settebello - podio centrato! : Il Settebello ha centrato il terzo posto nell’Europa Cup di Pallanuoto: la Serbia è stata battuta per 10-9 nella partita di oggi. Dopo sei anni l’Italia torna a superare la squadra che ha vinto le ultime Olimpiadi. La bella rimonta della squadra azzurra è stata davvero emozionante: andiamo a scoprire le pagelle della sfida odierna. ITALIA, 7,5: cuore Settebello. Si può riassumere così la partita della nazionale azzurra che, sotto 1-5 ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : CAPOLAVORO DEL SETTEBELLO! Battuta la Serbia - è terzo posto : Un Settebello mostruoso riesce a conquistare la terza piazza nella prima edizione della Super Final di Europa Cup di Pallanuoto: in quel di Rijeka gli azzurri si impongono per 10-9 sulla Serbia nella finalina, al termine di un match davvero bellissimo. Più che la medaglia di bronzo, a far gioire Sandro Campagna è la prestazione messa in mostra contro la squadra campionessa olimpica e d’Europa. Tanto cuore e qualità per Figlioli e compagni: ...

LIVE Pallanuoto - Italia-Serbia in DIRETTA : 10-9. Il Settebello centra il terzo posto nell’Europa Cup 2018!!! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, finale per il terzo posto delle Super Final di Europa Cup di Pallanuoto: una sfida per il bronzo di valore immenso, che anticiperà invece il match per il titolo tra Spagna e Croazia. In quel di Rijeka gli azzurri sono partiti malissimo, ma poi hanno ingranato la marcia giusta e vogliono mettere in acqua tutto il talento e l’esperienza per agguantare una vittoria che, più per il ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : Italia-Grecia 10-7. Le pagelle del Settebello - Di Fulvio straordinario : Altra partita ed altra vittoria, la seconda consecutiva per il Settebello nelle Super Final di Europa Cup in quel di Rijeka. La nazionale italiana di Pallanuoto si è imposta per 10-7 sulla Grecia ed ha agguantato la seconda piazza nel proprio raggruppamento, utile a raggiungere il pass per la finale per il bronzo che si disputerà domani. Andiamo a rivivere il match odierno con le pagelle degli azzurri. 1 Del Lungo, voto 6,5: chiamato in causa ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : il Settebello batte anche la Grecia. Sarà finale per il terzo posto : Se quello di ieri poteva essere un indizio, il secondo fa una prova e arriva oggi: il Settebello è tornato, l’esordio con la Spagna è assolutamente dimenticato. In quel di Rijeka, nel terzo ed ultimo incontro della fase a gironi delle Super Final di Europa Cup gli azzurri si impongono per 10-7 sulla Grecia, agguantando così ufficialmente la seconda piazza nel raggruppamento. Domani Figlioli e compagni andranno a giocarsi la terza posizione ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : Italia-Ungheria 10-5 - le pagelle del Settebello. Bodegas e Di Fulvio super : Arriva il pronto riscatto per la nazionale italiana di Pallanuoto, impegnata a Rijeka nelle super Final di Europa Cup. Dopo la clamorosa battuta d’arresto all’esordio con la Spagna, gli azzurri vincono con l’Ungheria per 10-5 e tornano in piena corsa per un risultato di prestigio. Match giocato benissimo dalla compagine di Sandro Campagna, perfetta praticamente in ogni fondamentale. Andiamo a rivivere l’incontro con le ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : il Settebello si riscatta prontamente. Ungheria battuta 10-5 : Arriva il pronto riscatto per il Settebello nella Super Final di Europa Cup in quel di Rijeka (Croazia). La nazionale italiana, dopo la clamorosa sconfitta all’esordio ieri con la Spagna, riesce a trovare la vittoria battendo per 10-5 la forte Ungheria. A sorprendere non è tanto il risultato, ma la prestazione degli azzurri: una prova eccezionale da parte di Figlioli e compagni. Attacco e difesa sono agli opposti rispetto a ieri, non ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : pagelle Italia-Spagna 4-11. Esordio da dimenticare per il Settebello : La Spagna ha surclassato l’Italia nell’Esordio di Europa Cup 2018 di Pallanuoto: finisce 4-11 per gli iberici che così sono volati in testa al girone, sfruttando anche il pari tra Ungheria e Grecia. Per l’Italia gara da dimenticare e da cancellare immediatamente in vista della sfida di domani contro l’Ungheria. Di seguito le pagelle della sfida. ITALIA, 4: un inizio così non era prevedibile neppure nel peggiore degli ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : naufraga il Settebello a Rijeka. La Spagna travolge gli azzurri 11-4 : Una prestazione inspiegabile. Un esordio inatteso e davvero da dimenticare. In quel di Rijeka sono scattate le Super Final di Europa Cup, con il Settebello impegnato al debutto con la Spagna: in un incontro dove gli azzurri partivano da favoriti, Figlioli e compagni non sono praticamente mai entrati in acqua e hanno subito una clamorosa imbarcata, con gli iberici che si sono imposti per 11-4. Davvero incredibile la performance negativa della ...

LIVE – Pallanuoto - Europa Cup 2018 : Italia-Spagna. Il Settebello vuole partire forte : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, primo match delle Super Final di Europa Cup di Pallanuoto: in terra croata gli azzurri vogliono partire forte nel proprio raggruppamento, ovviamente fondamentale vincere per non rischiare di ritrovarsi già con un piede fuori dalla lotta per il successo. In un girone davvero duro che vede al via anche Ungheria e Grecia, la compagine iberica sembra essere quella meno difficile da ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : Settebello all’esame di spagnolo. Vincere per partire bene in un girone difficile : Mancano poco più di 24 ore: domani, alle 17.30 (diretta tv su RaiSport+HD, diretta live testuale su OA Sport) l’Italia inizia la propria avventura nella Super Final dell’Europa Cup di Pallanuoto maschile. Prima squadra avversaria degli azzurri sarà la Spagna, in un girone che comprende anche Ungheria e Grecia, che scenderanno in acqua appena prima del Settebello. L’Italia è reduce dalla splendida prestazione di Palermo in fase ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : le favorite. Il girone balcanico è una roulette russa - ma il Settebello… : Si preannuncia infuocata la lotta per il successo finale in Europa Cup di Pallanuoto: a Rijeka, in Croazia, sono molteplici le formazioni che possono ambire al trofeo, gustoso antipasto della rassegna continentale che si consumerà nel mese di luglio, dal 14 al 28, a Barcellona, in Spagna. Partendo dal girone degli azzurri, proprio la compagine iberica appare la meno attrezzata del raggruppamento, avendo chiuso il girone di qualificazione al ...