Pallamano | Qualificazioni Europei 2018 | l’Italia ospita la Polonia a Montesilvano | a

Pallamano - Qualificazioni Europei 2020 : Italia nel girone con Slovacchia - Russia e Ungheria : La Nazionale Italiana di Pallamano maschile ha conosciuto quest’oggi i nomi delle altre tre formazioni che andranno a comporre il girone di qualificazione agli Europei di Svezia, Austria e Norvegia 2020 alla Selezione del Bel Paese, che mai come ora sogna una partecipazione alla rassegna continentale, allargata a 24 squadre. Per gli azzurri non sarà certamente una sfida agevole, e l’urna di Trondheim ha riservato avversarie di ...

Pallamano - Qualificazioni Europei femminili 2018 : l’Italia si arrende 20-17 contro la Slovacchia - azzurre ancora a zero punti : Seconda sconfitta in tre giorni per la Nazionale italiana di Pallamano femminile, che a Sala cade 20-17 per mano di una non irresistibile Slovacchia, nella quarta giornata del gruppo 2 di qualificazione agli Europei 2018, al termine di una partita dalle due facce, dove ad un buon primo tempo si contrappone una seconda parte sottotono. Avvio di gara in favore delle padrone di casa, che ottengono il doppio vantaggio sul 2-0 e sul 5-3, venendo però ...

Pallamano - Qualificazioni Europei femminili 2018 : una buona Italia si arrende alla Slovacchia : Una buonissima prestazione non basta alla Nazionale Italiana di Pallamano femminile, che resta a zero punti nel gruppo 2 di Qualificazioni agli Europei 2018, a causa della sconfitta per 21-20 patita a Follonica contro una coriacea Slovacchia. Avvio di gara molto equilibrato, con la Slovacchia che gioca ottimamente in difesa, ripartendo in maniera fulminea in contropiede, con Anika Niederwieser che trascina invece le azzurre con 3 reti su 4 nel ...