Palermo | incontro di riflessione sulla criminalità

Sanità : medici Palermo - carneficina incontrollata - subito risposte : Palermo, 21 apr. (AdnKronos) – “Il servizio sanitario pubblico è un valore sociale e chi non lo merita deve perdere ogni beneficio, compresa l’assistenza gratuita. Siamo di fronte a una ‘carneficina’ incontrollata senza precedenti e le istituzioni non possono più stare a guardare senza mettere in campo risposte stringenti. Il fenomeno è talmente grave che non bastano più sanzioni, tribunali e costituzioni di parte ...

Savona incontro con l'ex Procuratore Capo di Palermo Gian Carlo Caselli : L'appuntamento è Lunedì 23 aprile alle ore 18presso l'Aula Magna Liceo di Via Manzoni - Savona: incontro con l'ex Procuratore Capo di Palermo e Torino Gian Carlo Caselli e presentazione del nuovo ...

Palermo : Cgil e Legambiente chiedono incontro al Comune : Palermo, 18 apr. (AdnKronos) – Cgil Palermo e Legambiente hanno chiesto un incontro al Comune per “promuovere la lotta all’amianto in città e nei luoghi di lavoro con azioni informative e di tutela”. Un invito rivolto all’assessore all’Ambiente Sergio Marino e all’ufficio Ambiente del Comune per far conoscere i servizi dell’ufficio No amianto della Cgil Palermo, da poco istituito per informare e ...

Almaviva : lavoratori in assemblea a Palermo - nel pomeriggio incontro con azienda : Palermo, 13 apr. (AdnKronos) – Si sono riuniti in assemblea sindacale, stamattina, i lavoratori di Almaviva Contact della sede di Palermo, l’azienda che il gruppo di proprietà della famiglia romana Tripi intende separare dalla casa madre attraverso una newco che per la Cisl non è che “una bad company camuffata”. Nel corso dell’assemblea, promossa dalla Cisl e conclusa dal segretario della Fistel siciliana, Ciccio ...

Smaltimento rifiuti perisolosi Scicli : incontro a Palermo : Piattaforma Smaltimento rifiuti pericolosi Scicli, continua la battaglia. Stefania Campo: “Non un solo passo indietro”. incontro a Palermo.

Sicurezza nelle scuole : incontro a Palermo : Si tiene a Palermo un incontro finalizzato alla presentazione dell'obiettivo 10.7 del Po Fesr Sicilia per finanziare interventi di edilizia scolastica