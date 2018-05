leggioggi

: Omesso versamento contributi: per la Cassazione vale il principio di cassa - - LeggiOggi_it : Omesso versamento contributi: per la Cassazione vale il principio di cassa - - CitraroFrancitr : Omesso versamento Iva e abolitio criminis - notezzed : RT @renatobrunetta: Pensare di recuperare 35 mld euro con 'pace fiscale' limitata a esclusiva rottamazione cartelle per ‘omesso versamento… -

(Di martedì 29 maggio 2018) Per il reato diprevidenziali e assistenziali la soglia di punibilità dev’essere individuata con il criterio di. È quanto ha affermato lapenale, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 10424 del 18 gennaio 2018. Secondo il giudice di ultima istanza, il superamento dei 10 mila euro annui, limite oltre il quale scatta la fattispecie penale, dev’essere verificato sulla base delle mensilità di scadenza dei versamentivi: periodo 16 gennaio – 16 dicembre relativo alle retribuzioni corrisposte nel mese di dicembre dell’anno precedente e a novembre dell’anno in corso. Il criterio da adottarsi è perciò quello diin cui si tiene conto del momento in cui le somme devono essere versate. Viceversa, adottando il criterio di competenza, si considera il periodo in cui le inadempienze sono sorte prescindendo dal termine di pagamento. In ...