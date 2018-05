Offerte lavorative per l' estate 2018 | sono oltre 28 mila le opportunità

Blastingnews

: La rubrica sulle opportunità lavorative a Vicenza e provincia, compresi i lavori stagionali e i concorsi - Vicenza_Today : La rubrica sulle opportunità lavorative a Vicenza e provincia, compresi i lavori stagionali e i concorsi - BuccarellaA : RT @LoveForWork_IT: Love For Work è associata di @assolavoro, che per l'estate offre un 'mare' di opportunità lavorative! ?? Hai già visitat… - I_Balocco : Roma. Una giornata di opportunità e offerte lavorative -

(Di martedì 29 maggio 2018) L'associazione delle Agenzie per il Lavoro (abbreviata con Assolavoro) stima che lee stagionali per questain diversi settori come l'accoglienza nelle strutture alberghiere, la ristorazione, la cura della persona e la comunicazione digitale siano circa 28. Questo è quando emerge dalle rilevazioni effettuati dall'Associazione delle Agenzie per il lavoro. Le figure più richieste per questo tipo di ricerca (prettamente per lavoro estivo, quindi)addetti di terra in stazioni ed aeroporti, hostess e receptionist negli hotel (ovvia la necessità di ottima conoscenza delle lingue straniere), facchini e personale addetto all'accoglienza dei turisti....