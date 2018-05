: Credo che tutti dovrebbero riflettere laicamente e con calma sulle minacce di #Oettinger, commissario Ue al bilanci… - petergomezblog : Credo che tutti dovrebbero riflettere laicamente e con calma sulle minacce di #Oettinger, commissario Ue al bilanci… - petergomezblog : “I mercati insegneranno all’Italia a votare giusto” La minaccia del commissario europeo al Bilancio, Oettinger, mem… - luigidimaio : 'I mercati vi insegneranno a votare'. Le parole del Commissario europeo #Oettinger sono assurde. Questa gente tratt… -

pienamente la volontà degli elettori che siano di sinistra, di destra o di centro e in tutti i paesi", Così il commissario Ue,, si èto per essere stato "irso" nei confronti deglini, dopo le sue dichiarazioni in un'intervista alla televisione tedesca. "Riferendomi agli attuali sviluppi di mercato in, non volevo essere irso e mi scuso", ha spiegato. "L'come paese fondatore ha giocato e gioca un ruolo importante nell' integrazione Ue e spero continuerà".(Di martedì 29 maggio 2018)