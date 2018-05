Ocse | in primo trimestre ancora in rialzo commercio internazionale G20

meteoweb.eu

: A quanto pare il primo provvedimento del #GovernoDelCambiamento sarà la legge sulla #LegittimaDifesa. Negli #Usa i… - angellottiemme : A quanto pare il primo provvedimento del #GovernoDelCambiamento sarà la legge sulla #LegittimaDifesa. Negli #Usa i… -

(Di martedì 29 maggio 2018) Parigi, 29 mag. (AdnKronos) – Continua a crescere ilnei paesi del G20. Neldell’anno, per l’ottavoconsecutivo, le esportazioni hanno registrato una crescita del 5,3% mentre le importazioni del 5,8%. Lo rende noto l’in un comunicato.Una forte crescita delle esportazioni nei primi tre mesi dell’anno si è registrata in Brasile (+13,4%), in Russia (+12,8%), in Argentina (+12,7%), in Australia (+11,3%), in Cina (+9,5%) e in Corea (+7,6%). L’export ha progredito più moderatamente nelle economie del G7: +5,5% nel Regno Unito, +4,6% in Germania, +3,3% in Italia, +2,8% in Francia, +2,7% negli Usa, +2,6% in Giappone e +1,2% in Canada. Le esportazioni hanno diminuito in India (-3,8%), in Indonesia (-1,1%) e in Turchia (-0,5%).Tutte le economie del G20 hanno registrato una crescita positiva delle ...