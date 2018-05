eurogamer

Obsidian smentisce, lo studio non ha niente a che fare con il nuovo teaser di Fallout - Eurogamer_it

(Di martedì 29 maggio 2018) Dal momento in cui Bethesda ha scelto di sorprenderci con un misteriosocollegato a, i fan di tutto il mondo hanno cominciato a elaborare teorie cervellotiche che potessero dimostrare cosa effettivamente riguardi la schermata "Please Stand By" apparsa a sorpresa sui social del publisher.Una delle teorie più frequenti supponeva che dietro alprogetto ci fosse lo zampino diEntertainment, già sviluppatore di: New Vegas e candidato numero uno per la regia di questo possibilecapitolo della serie. Loha però prontamente smentito il suo coinvolgimento con un ironico post su Twitter, alimentando il mistero sul vero significato delpubblicato da Bethesda.non si occuperà quindi delo della remastered di uno dei capitoli della serie, almeno per il momento. Vi ricordiamo che l'ipotesi più probabile è che il ...