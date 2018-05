Nusco | notte di terrore per De Mita | rapinato in casa da quattro uomini

Nusco - notte di paura per i De Mita : 11.19 L'ex premier Ciriaco De Mita, 90 anni, e la moglie sono stati vittima di una rapina nella loro villa alla periferia di Nusco, il centro dell'Avellinese di cui De Mita è attualmente il sindaco. I rapinatori hanno agito nella notte: in 4, con guanti e il viso coperto,hanno trovato la coppia in camera da letto e hanno costretto lui ad aprire la cassaforte. Contante, gioielli e oggetti di valore per varie migliaia di euro il bottino dei 4, ...