Nuovo bollo auto a consumo Rivoluzione | la tassa diventa europea e si pagherà in base ai

ilsussidiario

: Nuovo bollo e telepedaggio: le novità UE in campo automotive. - ilgiornaledicas : Nuovo bollo e telepedaggio: le novità UE in campo automotive. - ilgiornaledicas : Nuovo bollo e telepedaggio: le novità UE in campo automotive. -

(Di martedì 29 maggio 2018)europeo, novità in arrivo dal 2026: siinai km percorsi e all'inquinamento del proprio veicolo. Per ora però è solo una proposta(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 13:51:00 GMT)