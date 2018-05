Nuova aggressione a un infermiere | colpi di casco al viso | naso fratturato

Palermo : Nuova aggressione in ospedale - medico colpito da marito paziente : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) - Una nuova aggressione a un medico in ospedale. E' accaduto ieri sera al pronto soccorso dell'ospedale 'Cervello' di Palermo, dove un medico è stato raggiunto da un pugno sferrato dal marito di una paziente. Secondo una rima ricostruzione, l'uomo avrebbe aggredito il gi

Palermo : Nuova aggressione in ospedale - medico colpito da marito paziente : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) – Una nuova aggressione a un medico in ospedale. E’ accaduto ieri sera al pronto soccorso dell’ospedale ‘Cervello’ di Palermo, dove un medico è stato raggiunto da un pugno sferrato dal marito di una paziente. Secondo una rima ricostruzione, l’uomo avrebbe aggredito il giovane medico per la lunga attesa per fare una Tac per la moglie. La donna era già andata al pronto soccorso ma ...

Nuova aggressione ai danni dei medici e degli operatori del 118 di Napoli : Stamane “una folla inferocita ha circondato un mezzo di soccorso del 118 di Napoli mettendo a rischio il soccorso di un uomo appena coinvolto in un incidente stradale“: l’episodio – spiega una nota – è ricostruito sulla pagina Facebook “Nessuno tocchi Ippocrate“, nota per i bollettini delle aggressioni ai medici. Il post è intitolato “aggressione n.34 del 2018”. Alle 5.28 del mattino, si ...

Siria : Nuova fase di aggressione - ora Israele non si nasconde più : Siria: nuova fase di aggressione, ora Israele non si nasconde più Siria: nuova fase di aggressione, ora Israele non si nasconde più Continua a leggere L'articolo Siria: nuova fase di aggressione, ora Israele non si nasconde più proviene da NewsGo.

Siria : missili - subita Nuova aggressione : 3.06 La tv di stato Siriana ha denunciato una "nuova aggressione", con missili lanciati contro avamposti militari nel nord del paese, in particolare ad Hama e Aleppo. Non è stato specificato chi abbia lanciato i missili o se ci sono vittime e danni.All'inizio di aprile, 7 militari iraniani erano rimasti uccisi nel corso di un raid contro una base aerea a Homs Damasco, Teheran e Mosca avevano accusato Israele,che nonaveva né confermato né ...

Palermo - Nuova aggressione in ospedale : inserviente picchiato dai parenti di un paziente : L'uomo ha riportato una lesione di un timpano: era intento a distribuire i pasti tra i pazienti.Continua a leggere

Palermo : Nuova aggressione in ospedale - medico colpito con un casco : Palermo, 9 apr. (AdnKronos) – Ancora un’aggressione in un ospedale di Palermo. Questa volta è successo a Villa Sofia, dove un medico del reparto di Chirurgia è stato colpito dal parente di un paziente ricoverato nella struttura. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo l’avrebbe colpito alla schiena con un casco. Il medico si è riservato di presentare la denuncia e sul posto è intervenuta la Polizia che ha già ...