Nuoto | Europei Junior 2018 | i trentuno convocati dell’Italia | c’è Ceccon

Nuoto - si avvicinano i campionati europei di Glasgow : il dt Butini chiede di allargare la rosa degli azzurri : Il direttore tecnico della nazionale di Nuoto Cesare Butini proporrà al Consiglio Federale d’integrare l’elenco dei 31 atleti già qualificati aggiungendo tre nuotatori Al fine di favorire la preparazione ai prossimi campionati europei di Glasgow, il direttore tecnico della nazionale di Nuoto Cesare Butini proporrà al Consiglio Federale d’integrare l’elenco dei 31 atleti già qualificati aggiungendo tre nuotatori a titolo ...

Nuoto - Europei Glasgow 2018 : Cesare Butini ha deciso di integrare la lista dei convocati con altri nove atleti : Si allarga la lista dei convocati dell’ItalNuoto, in vista degli Europei di Nuoto a Glasgow (3-9 agosto). Il direttore tecnico della nostra Nazionale Cesare Butini, come riporta il sito della Fin, proporrà al Consiglio Federale di integrare l’elenco dei 31 atleti già qualificati, dopo gli Assoluti primaverili a Riccione. Si tratta di tre nuotatori per le gare individuali e sei per le staffette 4×100 stile libero femminile e ...

Nuoto - verso gli Europei 2018 : Gabriele Detti in dubbio. Rischiare o guarire e concentrarsi sui Mondiali 2019? : “Gabriele Detti, come stai?” E’ questa la domanda che gli appassionati di Nuoto si stanno ponendo da alcuni mesi a questa parte, circa le condizioni fisiche del campione del mondo degli 800 stile libero a Budapest (Ungheria). Non è certo un mistero: i problemi alla spalla stanno influenzando in negativo, già da un po’, l’attività in piscina del toscano, impossibilitato a spingere più di tanto nella preparazione. Dei ...

PallaNuoto : Setterosa in collegiale ad Ostia dal 21 maggio in vista degli Europei : Torna a radunarsi la nazionale femminile di Pallanuoto: per un lungo periodo, dal 21 maggio al 9 giugno, il Setterosa sarà impegnato in quel di Ostia agli ordini del ct Fabio Conti per preparare al meglio l’appuntamento più importante di questa stagione, gli Europei di Barcellona (dal 14 al 28 luglio). Oggi è stata diramata la lista delle convocate, andiamo a scoprirla. Saranno ventuno le azzurre in raduno: Elisa Queirolo, Sara Dario, ...

Nuoto : Gabriele Detti rinuncia al collegiale in Sierra Nevada per il problema alla spalla. Europei 2018 a rischio? : Gabriele Detti non ha davvero pace per il problema alla spalla sinistra, che lo sta condizionando da alcuni mesi. Il campione del mondo degli 800 stile libero, due volte bronzo alle Olimpiadi Rio 2016 nei 400 e 1500 stile libero, non prenderà parte al collegiale in programma in Sierra Nevada, dal 17 maggio al 9 giugno. Il persistere del dolore ha portato a questa decisione. Come riporta il sito della FederNuoto: “Tra tre settimane il ...

Nuoto - i Gemelli Diversi lanciati agli Europei. Paltrinieri e Detti : “Sarà un’estate d’oro”. Ma la spalla di Gabriele… : Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti sono pronti per una grande estate da sogno che culminerà con gli Europei di Glasgow ad agosto. Il Campione Olimpico dei 1500m, dopo un inverno in Australia, è tornato in gara agli Assoluti di poche settimane fa a Riccione mentre il Campione del Mondo convive con i noti problemi alla spalla sinistra (lunedì è atteso un nuovo consulto medico). Entrambi sono però carichi in vista del raduno in Serra Nevada: ...

Nuoto sincronizzato : la Nazionale azzurra prosegue la preparazione in vista degli Europei 2018 a Glasgow : prosegue la preparazione della Nazionale italiana di Nuoto sincronizzato in vista dell’appuntamento interNazionale più importante della stagione: gli Europei di Glasgow dal 2 al 7 agosto. Undici le atlete convocate dal commissario tecnico Patrizia Giallombardo per due settimane di collegiale al Centro Federale di Pietralata, a Roma, dal 29 aprile al 12 maggio. Le selezionate sono: Beatrice Callegari, Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, ...

FOTO – Europei PallaNuoto 2018 : svelate le medaglie della manifestazione continentale a Barcellona : A Barcellona sono state svelate le medaglie per i prossimi Europei di Pallanuoto, che saranno al via dal prossimo 14 luglio nello splendido scenario della Piscina Picornell ovviamente sia per quanto riguarda gli uomini che le donne. Davvero bellissime, con un particolare che richiama all’acqua ed un altro invece che ispirato alla palla: sono state create dal designer Javier Abad. “Sono molto orgoglioso del risultato. Il design ...

PallaNuoto - gli Europei di Barcellona si avvicinano : 19 le azzurre del Setterosa convocate per il collegiale di Ostia : Il ct Fabio Conti ha convocato diciannove atlete per il collegiale di Ostia, in preparazione dei prossimi Europei di Barcellona in programma a luglio Si avvicinano gli Europei di Barcellona, in ...

Nuoto - Europei Glasgow 2018 : Italbaby vista Tokyo. I giovani azzurri già protagonisti agli Europei? : “Potrebbe essere mia figlia!” Più di un atleta a bordo vasca ha pronunciato questa frase sabato pomeriggio quando si è reso conto che sul podio dei 50 rana era salita Benedetta Pilato, classe 2005, 13 anni ancora da compiere. Benedetta avrà tempo per crescere e dimostrare quanto vale, nel frattempo però quelli della Generazione Z (i nati dal 1999 in poi) scalpitano. Nel mirino, sulla carta, c’è Tokyo 2020 ma in realtà qualcuno ...

Nuoto - Europei Glasgow 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia dopo gli Assoluti di Riccione : Riccione chiama Glasgow. Avevamo lasciato un’Italia trionfante agli Europei di Copenhagen e la potremmo ritrovare altrettanto agguerrita e vincente nella kermesse continentale in programma in Scozia ad agosto. Tante carte da medaglia ma, a prescindere, nessun oro “già scritto” come ai tempi di Federica Pellegrini. Già, Federica Pellegrini: non va a Glasgow da favorita e già un bronzo europeo sui 100 stile libero, dopo la sua riconversione a ...

Nuoto - Europei Glasgow 2018 : tutti i qualificati dell’Italia. Possibili integrazioni fino a giugno tra i convocati : I Campionati italiani di Nuoto 2018 sono andati in archivio e le emozioni non sono mancate. Gli Assoluti hanno proposto prestazioni di livello ed hanno permesso agli atleti di staccare il biglietto per Glasgow, sede dei prossimi Europei (3-9 agosto). Sono 31 i nuotatori che hanno ottenuto il pass ma, come da regolamento, ci potrebbero essere Possibili integrazioni. L’ELENCO DEI qualificati AGLI Europei DI Glasgow (3-9 AGOSTO) Simone ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : Arianna Castiglioni vola nei 50 rana! Martina Carraro seconda e agli Europei : Arianna Castiglioni trionfa nella finale dei 50 rana donne con il crono di 30″67 nell’ultima giornata degli Assoluti di Nuoto 2018 a Riccione. La lombarda grazie ad uno splendida progressione nei secondi 25 metri ha fatto la differenza rispetto a Martina Carraro, chiudendo con il crono di 30″67 (quarta prestazione mondiale del 2018). La genovese scende anche lei sotto il muro dei 31″ (30″93), conquistando il pass ...