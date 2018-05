Notte di paura per Ciriaco De Mita | ladri fanno razzia nella villa a Nusco Forse una

Rapina in villa - Notte di paura per l’ex premier De Mita e la moglie : Rapina in villa, notte di paura per l’ex premier De Mita e la moglie Rapina in villa, notte di paura per l’ex premier De Mita e la moglie Continua a leggere L'articolo Rapina in villa, notte di paura per l’ex premier De Mita e la moglie proviene da NewsGo.

De Mita minacciato e rapinato in casa. Notte di paura ad Avellino : I malviventi sono scappati con oro, gioielli e altri monili dopo aver costretto l'ex premier ad aprire la cassaforte

Nusco - Notte di paura per i De Mita : 11.19 L'ex premier Ciriaco De Mita, 90 anni, e la moglie sono stati vittima di una rapina nella loro villa alla periferia di Nusco, il centro dell'Avellinese di cui De Mita è attualmente il sindaco. I rapinatori hanno agito nella notte: in 4, con guanti e il viso coperto,hanno trovato la coppia in camera da letto e hanno costretto lui ad aprire la cassaforte. Contante, gioielli e oggetti di valore per varie migliaia di euro il bottino dei 4, ...

Paura per la vita di Chelsea Manning - nella Notte un tweet con una sua foto sul cornicione : L’ex soldato e whistleblower Chelsea Manning aveva appena partecipato al Wired Next Fest quando, nella notte, sul suo profilo è apparso un tweet con una foto inquietante che ha fatto ipotizzare l’intenzione di suicidarsi. Poi è arrivata la rassicurazione: “Chelsea sta bene e sta lasciando l’Italia”.Continua a leggere

Palermo : sfondata vetrina Gucci - Notte di paura in via Libertà : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) – notte di paura nella centralissima via Libertà a Palermo, dove un’auto ha sfondato la vetrina del negozio Gucci, per rubare le borse e gli altri accessori esposti. Ma i ladri non sono riusciti a portare a termine il colpo e sono scappati. I residenti sono stati svegliati dal rumore assordante dell’auto, una Smart, che ha sfondato la vetrina. L’area è stata transennata e la polizia ha ...

Nuova scossa di terremoto - nella Notte paura nel bresciano : Una Nuova scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata alle 5,49 vicino Brescia. E la quarta nel giro di poche ore nel Paese di una certa rilevanza. Le altre si erano verificate nel ...

Assalto al bancomat - poi inseguimento e conflitto a fuoco : Notte di paura : E' stato sventato un colpo ad un bancomat nel Chietino grazie all’intervento dei carabinieri. Una banda di cinque malviventi ha tentato di far esplodere un bancomat delle poste a Piane d’Archi in Val...

Paura nella Notte - incendio in casa : 12 persone intossicate tra cui 4 bambini : Il fumo, generato dalle fiamme in un appartamento al primo piano, ha intossicato una intera famiglia e alcuni vicini.Continua a leggere

Gambiano già espulso perseguita italiane : Notte di paura a Brindisi : A Brindisi, un ventenne del Gambia, già noto alle forze dell'ordine, ha importunato due ragazze, salendo sul cofano della loro auto e impedendo loro di partire.Ieri sera era da poco passata la mezzanotte, quando a Brindisi due ragazze sono salite in auto, in via Appia, per fare rientro a casa, e sono rimaste bloccate dal comportamento molesto di un ragazzo straniero di vent'anni. Il giovane, già raggiunto da alcuni provvedimenti di espulsione ...

Napoli - Notte di paura al Chiatamone : auto in fiamme nella movida - fuggi fuggi sul lungomare : Ancora una notte di caos e paura nella centralissima via Chiatamone, a ridosso del lungomare e dei grandi alberghi. Ancora tensione in piena movida, dunque, a poche decine di metri dalla sparatoria di ...