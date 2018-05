Notte Bianca | il grande ritorno | festa anche nelle aree periferiche

Torna la Notte Bianca di Levanto - eventi no stop dalla sera di sabato 2 giugno : ... alla sicurezza: 'Anche quest'anno, di concerto con i rappresentati delle forze dell'ordine presenti sul territorio e con gli organizzatori dei singoli spettacoli, metteremo in atto un controllo ...

E' morto nella Notte Guido Biancalani : Era stato presidente degli ex allievi del Buzzi e membro del cda del Museo del Tessuto di Prato. Aveva 77 anni. Il cordoglio dell'Amministrazione comunale

Per celebrare la Freccia Rossa una Notte Bianca da «sold out» : Il menù era ricco e gustoso e tutti hanno approfittato: dalla musica ai musei, dallo spazio per i bambini fino ai dj set notturni e agli spettacoli teatrali. Una notte perfetta, che ha chiuso un'...

Notte Bianca tra musica ed arte - salite straordinarie al campanile : Spettacoli ed attrazioni inizieranno alle 16,30 nelle strade del centro. Dj Set dopo cena in piazza del Duomo. Porte aperte nei musei comunali fino alle 23,30: dal Civico allo Spedale del Ceppo, a ...

"Nessun dorma" - per la Notte Bianca Modena tutta accesa : Aperti luoghi della cultura e negozi Modena In tutto il centro storico di Modena, arte, musica, teatro, danza, sport, acrobati e artisti di strada. Oltre 180 appuntamenti in una Notte, al chiuso e ...

Notte Bianca - in migliaia in centro città : Negozi aperti no stop, spettacoli in tanti punti del centro, ancora una edizione positiva per la manifestazione che ha richiamato migliaia di persone in città. La soddisfazione dell'assessore Morelli

A Palermo la prima ''Notte Bianca della legalità'' organizzata da Anm e Miur : Tutte le informazioni sono anche su www.progettolegalita.it dove la manifestazione di ieri è stata trasmessa in streaming. Le visite sono gratuite e sono organizzate in base alla disponibilità di ...

A Palermo la 'Notte Bianca della legalità' : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - Sottrarre all'oblio le storie di uomini e donne uccisi perchè facevano il loro dovere: è il senso della mostra “Gli invisibili, ammazzati dalla mafia e dall’indifferenza” di Lavinia Caminiti e che sarà esposta in 40 pannelli all'interno del Palazzo di giustizia di Paler