Non esattamente il top i Google Pixel 3? Le prime foto non rendono giustizia

optimaitalia

: Avete stretto un'alleanza non votata dal popolo, avete scelto un premier non votato dal popolo, volevate imporre un… - sebmessina1 : Avete stretto un'alleanza non votata dal popolo, avete scelto un premier non votato dal popolo, volevate imporre un… - AlessiaMorani : “Sui ministri non c’è nessuna discussione in atto perché i ministri li sceglie il presidente della Repubblica”. Ogg… - sofia_viscardi : che belle le foto analogiche ho dei rullini che non vedo l’ora di sviluppare e la sensazione di non poter esattamen… -

(Di martedì 29 maggio 2018) C'è tempo per pensare ai3, anche se le indiscrezioni stanno già iniziando a fioccare. Che vi piaccia o meno bisogna trattare l'argomento per non restare arenati. A molti di voi potrebbe non andare giù quel che stiamo per raccontare, ma purtroppo ci tocca: si tratta dei proteggi schermo dei prossimifonini, tutt'altro che originali. Sappiamo che questi dispositivi sono concepiti per badare più alla sostanza che alla forma, ma è pur vero che anche l'occhio vuole la sua parte, e che quindi capiamo la delusione di chi si aspettasse quel qualcosa in più, che invece pare non arriverà.Partiamo dal3, privo di notch, in formato 18:9 e solcato da un doppio altoparlante. Non ottimizzate al meglio le cornici, che gli conferiscono un aspetto più voluminoso di quello che sarebbe potuto essere nel caso in cui si fosse optato per un lavoro di differente tipo. ...