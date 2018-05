Non è l’Europa che sognavamo

Il GDPR ci ricorda che Non possiamo fare a meno dell’Europa : Da oggi viene sottratto qualche argomento polemico ai tanti italiani che negli ultimi anni - sulla scorta di martellanti campagne mediatiche dove gli slogan hanno prevalso sulla realtà dei fatti - si sono convinti che si possa (o addirittura si debba) fare a meno dell'Unione Europea.Con l'applicazione, scattata appunto il 25 maggio, del General Data Protection Regulation (GDPR), ossia il regolamento in materia di protezione dei dati ...

Milan - l’Uefa Non patteggia sui conti : i rossoneri rischiano l’esclusione dall’Europa : L’Europa rifiuta accordi e rinvia a giudizio il club, ora è possibile anche l’esclusione dalle coppe: «Troppe incertezze sul rifinanziamento del debito» Fino ad allora mercato fermo, Atalanta e Fiorentina alla finestra

Bocciatura Uefa : il Milan Non parteciperà all’Europa League : Grossa tegola per il Milan. La Uefa ha bocciato il settlement agreement, l’accordo per tornare nei parametri del fair play

Parte dai Balcani la sfida di Erdogan a Bruxelles : “Gli attacchi dell’Europa Non ci divideranno” : Parte da Sarajevo la sfida di Recep Tayyip Erdogan all’Europa. E, se non ha il tono della crociata, poco ci manca. Il presidente turco si è recato in Bosnia Erzegovina, la cui popolazione è per metà musulmana e che è retta da un equilibrio politico molto fragile, accolto con gli onori riservati ai grandi capi di Stato, anche grazie alla ricostruzio...

De Benedetti : “Pd deve archiviare Renzi. M5s e Lega Non hanno punti in comune - quindi troveranno un nemico : l’Europa” : Il Pd deve “archiviare Renzi” e ritrovare “una missione” dopo “aver dimenticato le diseguaglianze”. Sfruttando la “formidabile opportunità di reinventarsi”, data dall’opposizione del nascente governo formato da M5s e Lega che “avendo riferimenti elettorali diversi”, sostiene Carlo De Benedetti, non riusciranno a trovare “elementi comuni, quindi troveranno un nemico: ...

Il Milan Non sbaglia - successo che mantiene la squadra di Gattuso in corsa per l’Europa League : Verona ko ed ufficialmente in B [FOTO] : 1/18 Spada/LaPresse ...

Non solo Tim : ?perché l’Europa è diventata terra di conquista dei fondi attivisti Usa : Elliott, protagonista nella battaglia Tim, è stato il fondo più attivo in Europa ma tanti altri hedge hanno spostato il mirino sulle società quotate del Vecchio Continente...

Dazi - l’Europa agli Stati Uniti : “Non negozieremo sotto minaccia” : “L’Ue ha indicato la sua disponibilita’ a discutere le questioni di accesso al mercato di interesse, ma ha anche chiarito che, come partner e amico di lunga data degli Usa, non negoziera’ sotto minaccia. Qualsiasi futuro programma di lavoro transatlantico deve essere equilibrato e reciprocamente vantaggioso“: lo spiega in una nota la Commissione Europea a seguito della decisione del presidente Donald Trump di ...

Milan - peggio di un anno fa : gli attaccanti Non segnano e l’Europa è a rischio : Milan, peggio di un anno fa: gli attaccanti non segnano e l’Europa è a rischio Il Milan è in riserva totale. Il rischio di ritrovarsi a secco e senza benzina per il finale di stagione è concreto, guardando prestazioni e numeri dei ragazzi di Gattuso. La clamorosa sconfitta col Benevento mette a rischio il sesto […]

Chiesa : “con la Spal è come una finale - Non pensiamo all’Europa” : “Sarà una partita importantissima sia per noi che per la Spal: vengono da un momento buono e sarà come una finale. Ora non pensiamo all’Europa ma solo a dare il massimo, poi vedremo a fine stagione”. Lo ha detto l’attaccante della Fiorentina Federico Chiesa in merito all’impegno dei viola domenica prossima al ‘Franchi’ contro gli emiliani, dove cercheranno la settima vittoria di fila. “Il tifo qua ...

“Russia - preparati : arrivano i nostri missili”. Trump choc su Twitter. Venti di guerra ai confini dell’Europa. Siria - il presidente Usa passa all’attacco : la situazione Non è mai stata così grave. Lanciata l’allerta nei cieli del Mediterraneo : Eurocontrol, l’organizzazione europea per la sicurezza dei voli, ha diramato un comunicato di allerta invitando a volare con prudenza nelle rotte del Mediterraneo orientale per via di “possibili attacchi missilistici sulla Siria nelle prossime 72 ore”. Secondo Eurocontrol lo spazio aereo nell’area attorno alla Siria potrebbe essere oggetto di blackout radio, provocati dai militari americani in previsione delle loro ...

L’Italia Non si separa dal contante : corsa fino al 2030 per imitare l’Europa : L’Italia non è un Paese cashless. Tradotto: amiamo ancora (troppo, davvero troppo) il contante. Lo racconta il Cashless Society Index 2018, lo strumento di monitoraggio messo a punto da The European House Ambrosetti in grado di fotografare lo sviluppo della cashless society, cioè delle soluzioni di pagamento che non siano il contante, in 28 Paesi del Vecchio continente. Lo fa sulla base di 16 parametri raccolti in due ambiti: fattori abilitanti ...

L’Europa orientale Non va lasciata indietro : Per L’Europa sarebbe una follia lasciare che si crei un vuoto al confine orientale, alimentando la tentazione della Federazione russa di avanzare le sue pedine. Leggi