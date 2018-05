Non camminerai mai da solo

vanityfair

(Di martedì 29 maggio 2018) When you walk through a storm Hold your head up high And don’t be afraid of the dark Quando cammini attraverso una tempesta Mantieni la testa alta E non avere paura del buio. L’inno del Liverpool è uno dei più begli inni calcistici del mondo, e sentirlo cantare da uno stadio intero fa venire i brividi. Forse è per via di quel che dice il loro inno che i tifosi del Liverpool – che avrebbero dovuto essere i più arrabbiati con Loris Karius, il portiere che con un paio di azioni disastrose ha dato una bella mano a far vincere la Champions League al Real Madrid – sono stati invece i più comprensivi con lui. Loris Karius ha quasi venticinque anni, è tedesco, bel ragazzo biondo alla Beckham – che quando cadi dall’altare non aiuta perché sui social ora sono tutti a ironizzare sul suo «faccino e codino» – che ha giocato prima allo Stoccarda, poi al Manchester City, poi col Magonza e due ...